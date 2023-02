Wat zijn de veiligste zomerbanden? ANWB: "Eén derde voldoet niet" Vandaag • leestijd 3 minuten • 1326 keer bekeken • bewaren

De winter loopt langzaam maar zeker op zijn einde. Wellicht overweeg je om binnen nu en een paar weken zomerbanden onder je auto te zetten. Maar wat zijn de meest veilige opties? De ANWB heeft vijftig soorten getest: maar liefst 19 exemplaren scoren een onvoldoende en worden bestempeld als slecht en onveilig. Tussen goede en slechte banden zitten bovendien grote verschillen in kwaliteit. De ANWB raadt aan: "Doe geen consessies aan de veiligheid."

De ANWB heeft dit jaar maar liefst vijftig verschillende banden getest omdat de bandentest uit het 'Consumer Protection Tests'-programma van de Autoclubs vijftig jaar bestaat. Ze hebben één bandenmaat getest, niet geheel toevallig de meest verkochte 202/55 R16.

Dat is een maat die je voornamelijk aantreft onder auto's in de middenklasse, de ANWB noemt bij wijze van voorbeeld onder meer de Audi A3, BMW 1-serie, Hyundai i30, Kia C’eed, Opel Astra, Peugeot 308, Renault Megane, Skoda Ocatvia en Toyota Auris. Er is getest met een Volkswagen Golf VIII.

Testresultaten tonen grote verschillen

Van de vijftig geteste banden zijn er slechts tien die goed scoren: ze krijgen vier van de vijf sterren. 21 banden uit de test krijgen drie sterren: weliswaar alsnog (ruim) voldoende, maar deze banden toonden volgens de test wel wel tekortkomingen op enkele testonderdelen.

19 banden uit de test krijgen een onvoldoende. Daarvan zijn er twaalf die twee sterren krijgen. Tot slot krijgen 7 banden uit de test slechts één ster, deze zijn ronduit onveilig. De ANWB raadt dan ook af om deze te kopen.

De tabel met de volledige testuitslag kun je via deze link raadplegen.

Langere remweg en grote snelheidsverschillen

De banden zijn in verschillende (weers)omstandigheden getest, en daaruit blijken grote verschillen. Wie op een nat wegdek een noodstop maakt bij een snelheid van 80 km/u heeft met een goed stel banden onder de auto 35 meter remafstand nodig. Maar er zijn ook banden die 55 meter nodig hebben om de noodstop in exact dezelfde omstandigheden uit te kunnen voeren.

En dat kan het verschil betekenen tussen het afwenden van een botsing of een klapper. De ANWB stelt over bovenstaande voorbeeld: "Uitgedrukt in restsnelheid staat de auto met Continentals stil als de auto met DoubleCoin banden nog met 52 km/h voorbij raast. Ongevallen met dit soort snelheidsverschillen kunnen dramatische gevolgen hebben."

Slijtage: Sommige banden slijten véél sneller

Dat niet iedere band exact dezelfde levensduur heeft, is bekend. Maar ook hier is sprake van soms wel érg grote verschillen. Sommige banden zijn al versleten na 25.000 kilometer, terwijl andere banden maar liefst 70.000 kilometer meegaan.

Slijtage is niet alleen slecht voor de portemonnee – banden vervangen is immers best prijzig – maar ook voor het milieu. Door slijtage komen onder andere synthetische rubberdeeltjes los. Deze kunnen vervolgens via het oppervlaktewater in de voedselketen terechtkomen. Het AD stelt dat het binnen de Europese Unie om circa 500.000 ton microplastics per jaar gaat.

Duurder is niet altijd beter

Goed nieuws voor de prijsbewuste consument: uit de test is gebleken dat ook banden van sommige zogenaamde B-merken voldoende of goed scoren en dus veilig zijn. Wel raadt de ANWB af om onveilige banden te kopen: uit kostenoverwegingen kiezen voor banden die niet aan de veiligheidsstandaarden voldoen, kan immers zorgen voor gevaarlijke situaties.