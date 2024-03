Wat moet je met je oude collectie cd's: wegdoen of houden? Vandaag • leestijd 6 minuten • 23380 keer bekeken • bewaren

Als het een hitparade zou zijn dan is de cd flink gekelderd op de ranglijst. De ouderwetse plaat is met stip gestegen. En op nummer één? Daar staat de streamingdienst voor muziek. De ooit zo populaire compact disc heeft het moeilijk. Wat als je thuis rekken vol met cd’s hebt staan die je zelden of nooit draait… wat moet je er dan mee? Twee kenners op het gebied van cd’s en vinyl delen de beste tips voor je cd-collectie.

Met de elpee gaat het prima. De omzet in vinyl steeg in 2022 met maar liefst 30 procent volgens verkoopcijfers van NVPI muziek. De consumptie van muziek via een online streamingdienst groeide met 10 procent ook flink. Hoe gaat het dan met de cd-verkoop? De omzet daarvan zakte met 13 procent in. Het beeld is duidelijk: streamingdiensten en vinyl zorgen voor de inkomsten uit muziek, de cd is niet erg lucratief meer.

Vinyl is duur, tweedehands cd wint aan populariteit

Gideon Hofland van platenzaak Groef in Amersfoort verkoopt voornamelijk tweedehands vinyl, maar ook wel wat cd’s. Ondanks de sombere marktcijfers ziet hij een streepje licht aan de horizon voor de compact disc. “Wat ik om me heen hoor en zie, is dat de cd aan het terugkomen is. Waarom? Met name omdat vinyl zo duur wordt vanwege de populariteit. Een tweedehands cd’tje koop je op het moment voor een paar euro. Dan kun je ook nog kiezen uit alle artiesten die je maar kunt bedenken.“

Op zaterdag 20 april aanstaande is het Record Store Day, een wereldwijd evenement. In ons land staat de band Within Temptation in het zonnetje als ambassadeur van die dag. “Tot voor kort kwam er dan een speciaal singletje uit op vinyl. Nu brengt de band de muziek niet alleen op plaat maar óók op cd uit”, zegt Hofland. “Dat wordt meegegeven als cadeau voor mensen die op Record Store Day iets kopen in de lokale platenwinkel. Dat geeft ook aan dat de cd weer een comeback beleeft in de platenzaak. Zeker tweedehands, vanwege de lage prijzen.”

Golfbewegingen in de tijd

Volgens platenzaakhouder Hofland zijn het golfbewegingen in de tijd. “Nog niet zo heel lang geleden deden mensen massaal hun elpees weg, omdat ze overstapten op cd. Nu doen mensen cd’s de deur uit omdat ze Spotify hebben of een andere streamingdienst. Ondertussen is vinyl weer populair omdat het een fysiek product is waarop het artwork door de grote hoes goed uitkomt. Dat is een tegenbeweging tegen de streamingmuziek. Tegelijkertijd zie je nu een nieuwe trend opkomen dat tweedehands cd’s interessanter worden, omdat het populaire vinyl zo duur wordt...”

Cd’s voor de liefhebbers

Of ze nu in zijn of niet, Kees van den Hoogen richt zich via zijn website Ceedeesvankees.nl al jaren primair op de handel in tweedehands compact discs. “Ik verkoop er voldoende”, zegt hij droogjes. De muziekhandelaar focust zich op artiesten waar liefhebbers speciale interesse in hebben. “Ik ga op zoek naar specifiekere genres dan gewoon pop. Die cd’s stuur ik de hele wereld over en dat gaat best goed. Onlangs heb ik een collectie van 5.500 cd’s overgenomen van iemand. Daar zit veel bluesmuziek bij. Dat vind ik interessanter dan bekende acts als AC/DC, Pink Floyd of Dire Straits.”

Doorverwezen naar de kringloop

Hoe gaat cd-handelaar Van den Hoogen te werk? “Mensen bellen mij of sturen mij een mailtje en zeggen, ik heb hier een collectie en wil ervan af. Heb jij interesse? Dan hoor ik het aan”, legt hij uit. ”Als ik zelf geen interesse heb, verwijs ik soms door naar een collega. Maar meestal adviseer ik mensen om naar de kringloop te gaan, omdat ze aankomen met Andrea Bocelli of Whitney Houston en noem dat soort bekende artiesten maar op…”

Maar zelfs kringloopwinkels zitten daar niet meer om te springen. Als cd’s van bekende zangers en bands in grote hoeveelheden binnenkomen bij de kringloop worden ze volgens Van den Hoogen “afgestort.” “Ze krijgen er zoveel van binnen dat ze worden vernietigd.” Zonde? “Jawel, maar als er 1.000 cd’s binnenkomen van Whitney Houston en 15 mensen tonen interesse…? Dan houdt het echt op.”

Tip 1 - Verkoop je cd-collectie zelf

Stel dat je (toch) afscheid van wilt nemen van je collectie omdat je zelden of nooit meer een cd’tje draait, hoe pak je dat dan het beste aan? We zetten een aantal tips op een rijtje.

De site waarop Van den Hoogen als handelaar zijn meer exclusieve collectie cd’s verkoopt, is een van de grootste wereldwijd: Discogs.com. Om te kijken hoe een cd uit je collectie in de markt ligt qua prijs, kun je op deze site op titel en artiest zoeken. Discogs.com is overigens niet alleen voor professionele verkopers, iedereen kan erop terecht om zijn of haar cd’s, maar ook cassettes of platen te verkopen. “Het is een heel handige site”, vindt Van den Hoogen. “Je kan er je collectie invoeren. Je bent zo’n 20 procent kwijt aan kosten. De rest gaat naar jou als het je lukt om je voorraad te verkopen. Als je het leuk vindt om ’s avonds een paar cd’tjes in te pakken, kan het wat voor je zijn.”

Tip 2 – Contacteer een handelaar

Collega Hofland van platenzaak Groef ziet ook nog wel een markt voor gebruikte cd’s. Een plek om te bezoeken is Marktplaats.nl. “Daar vind je advertenties met de oproep: “collectie cd’s” of “collectie platen gezocht.” Die adverteerder kun je contacteren en vragen of deze interesse heeft in jouw cd’s. Heb je een verzameling met minder bekende artiesten, dan kan dat voor een handelaar heel interessant zijn, denk ik.”

Tip 3 – Let op de staat van de cd’s

Als je oude cd’s wegdoet in de hoop er een centje aan te verdienen, dan moet je wel even goed opletten, zegt Hofland. “In welke staat is de cd? Zitten er krassen op of niet? Is het boekje nog goed of kapot? Daar wordt op gelet door een koper. “

Tip 4 – Verkoop ze per stuk

Wat is wijzer: alle cd’s in één koop verkopen, of ze per stuk van de hand doen? “Per stuk verkopen is het slimste”, vindt Van den Hoogen. “Bij elkaar opgeteld levert het meer op, als je ze weet te verkopen.” Wederom geldt dat bijzondere genres en artiesten meer kans bieden op succes. “Als je dan een keer 10 euro krijgt voor een cd is het best lonend.”

Tip 5 – “Koningsdag is misschien wel het meest lucratief”

Wat is verder nog een goede manier om van je cd-verzameling af te komen op zo’n manier dat je er nog wat aan overhoudt? “Het meest lucratief is misschien wel Koningsdag, 27 april”, zegt Van den Hoogen. Door heel het land zijn in dorpen en steden vrijmarkten, waar mensen hun gebruikte spullen op een kleedje te koop aanbieden. “Dan krijg je een eurootje of met een beetje geluk 2 euro voor je cd.”

Tip 6 – Heb geduld

Maar het aanbod gebruikte cd’s is heel groot, erkent Van den Hoogen. “Het is nu even moeilijk om eraan te verdienen. Ik krijg ze bij wijze van spreken door de voordeur naar binnen geworpen. Heel veel koop ik al niet meer in. Als mensen zeggen: “Ik heb hier 400 cd’s, wat geef je ervoor?” Dan gaat het richting 10 à 15 cent per cd’tje, meer niet.”