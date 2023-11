Wat mag er wel en niet door de gootsteen of het toilet? theme-icon Duurzaam leven • 06-11-2023 • leestijd 4 minuten • 24545 keer bekeken • bewaren

Even iets weggooien in de gootsteen of door het toilet spoelen, het is zo gepiept. Ongemerkt spoel je zo jaarlijks kilo’s afval weg. Maar dit gaat niet altijd zoals het hoort, met verstoppingsproblemen en vervuiling van het oppervlaktewater tot gevolg. Wat moet je vooral niet door het putje laten verdwijnen? En wat mag je wel gewoon wegspoelen door het toilet of de gootsteen?

Gemak dient de mens. Restanten van het een of ander doortrekken of via de gootsteen afvoeren, doe je in een handomdraai. En vaak ook zonder er al te veel bij na te denken. Maar zeker niet alles is hier geschikt voor, helaas. Zoals…

Modder

Lekker in de tuin gewerkt? Of gesport op een modderig grasveld? Dan kun je in de verleiding komen om vies gereedschap of de voetbal- of sportschoenen onder de kraan schoon te spoelen. Maar het zand en modder kunnen de afvoer verstoppen.

Kattenbaksteentjes of -grit

Kattenbakgrit of -steentjes zien er misschien uit als iets dat je wel door de wc kunt spoelen. Weg is weg! Maar ook deze kunnen de boel verstoppen. Kattenbakvulling hoort na gebruik thuis bij het restafval.

Frituurolie en bakvet

Vet is vloeibaar. En daarom is de verleiding misschien wat groter om het met een harde straal van de kraan weg te gieten door de gootsteen. Maar dit is een van de grootste afraders. Vet kan stollen en aan de binnenkant van de afvoerbuizen gaan plakken. Heb je een beetje jus over? Een bodempje vet in de koekenpan? Frituurolie die je niet meer gebruikt omdat het diepbruin en onwelriekend is geworden? Weet dan dat het riool niet de plek is om het in achter te laten.

Niet alleen je eigen afvoer kan verstopt raken. Gemeenten zijn jaarlijks veel (belasting)geld kwijt om de vettige rioleringen weer schoon te maken. Waar laat je het dan? Je kunt de vetresten sowieso bij het restafval deponeren.

Je oude frituurvet kun je het beste terugdoen in de fles en naar een speciaal inzamelpunt brengen. Kijk op Frituurvetrecyclehet.nl voor eentje bij jou in de buurt. De ingezamelde frituurolie wordt gerecycled en hergebruikt als biobrandstof. Een goeie reminder voor als je in december weer zelf oliebollen gaat bakken en je na afloop frituurolie wegdoet.

Ongebruikte medicijnen

Medicijnen die je niet meer gebruikt of die over de datum zijn, moet je ook niet door de wc of gootsteen spoelen. Want de medicijnrestanten komen langs die route uiteindelijk in het milieu terecht. Dat is niet goed voor het waterleven. Ook het produceren van schoon drinkwater wordt door medicijnresten lastiger. Heb je medicijnen over? Dan kun je deze inleveren bij de apotheek of de milieustraat.

Verf wasbenzine en terpentine

Verf over? Lever het in bij de milieustraat bij het klein chemisch afval. Dat het daar thuishoort zegt wel genoeg. Verf is schadelijk voor het milieu, óók als deze verdunbaar is. Dit geldt eveneens voor stoffen als wasbenzine en terpentine. Restanten zijn erg moeilijk uit het water te zuiveren.

Vochtige reinigingsdoekjes

Je denkt misschien: schoonmaakdoekjes of vochtig toiletpapier, die kan ik prima doortrekken. Praktisch gezien is dit ook zo, maar het is beter om dit niet te doen. Vochtige doekjes (je hebt ze in vele varianten) moet je na gebruik in de vuilnisbak deponeren.

Waterzuiveringsbedrijven hebben veel werk aan de opgehoopte restanten van deze vaak synthetische doekjes. Vochtig toiletpapier en aanverwante reinigingsdoekjes breken niet snel af, in tegenstelling tot gewoon wc-papier dat in het riool verdwijnt. Ook kunnen ze microplastics bevatten die in het oppervlaktewater terechtkomen als je ze doortrekt. Alleen vochtig wc-papier met het logootje van een toiletpot mag je door de wc spoelen.

Maandverband en tampons

Net als de hiervoor beschreven reinigingsdoekjes horen tampons en maandverband na gebruik thuis in de vuilnisbak. Misbruik van het toilet gebeurt sneller als er geen afvalemmertje in de wc staat. Zet daarom een prullenbakje naast je toilet, dan kun je de gebruikte vochtige toiletdoekjes, billendoekjes, maandverband of tampons daarin kwijt.

Wat mag wel door het toilet? Denk aan de drie p’s

Het lijstje met wat er wél door het toilet mag worden afgevoerd, is veel weliswaar korter maar daarom wél makkelijk te onthouden. De riolerings- en waterzuiveringsbedrijven adviseren om het beperken tot de drie p’s: poep, plas en (wc-)papier, die mag je doortrekken.

Wat kan wel door de gootsteen?

Natuurlijk verdwijnen er heel wat etensresten door de gootsteen van de keuken. Bijvoorbeeld tijdens het koken, afwassen of het afspoelen van pannen of bestek. En dat is ook geen probleem. Die resten kan het riool goed aan. Zorg wel dat je een zeefje in de afvoer plaatst. Het is een kleine aanschaf en je hebt er veel plezier van. Al vanaf een paar euro kun je zo’n afvoer- of gootsteenzeefje kopen. Deze houdt de grootste (voedsel)resten tegen. Die kun je opvegen en in de afvalbak gooien.

Vloeibare etensresten die je weg wilt gooien zoals sauzen en soepen of overjarige frisdranken of fruitsappen kunnen ook prima door de gootsteen. Hetzelfde geldt voor schoonmaakmiddelen en andere huishoudelijke reinigingsmiddelen.