Wat kun je het beste doen met je spaargeld?

De spaarrente loopt weer op, het nieuws over beleggen in bijvoorbeeld crypto is de laatste tijd grimmig en een hoop spaarder hebben een hypotheek lopen of een studieschuld waar ze rekening mee moeten houden. Dit zijn allemaal factoren die invloed kunnen hebben op het antwoord op de vraag: wat kan ik het beste doen met mijn spaargeld? We leggen het uit!

Na een lange tijd van een zeer lage spaarrente, begint deze nu langzaam maar zeker weer op te lopen. Ook de grote banken keren sinds kort meer rente uit. Maar afhankelijk van je situatie kunnen andere opties misschien voordeliger zijn. We zetten deze opties voor je op een rij.

De eerste tip die wij je graag mee willen geven is het gebruiken van deze tool van het Nibud. Het Geldplan biedt je een overzicht aan van de manieren waarop je het beschikbare bedrag kunt onderbrengen.

Spaarrente

Zoals hierboven genoemd zit de spaarrente momenteel in de lift. Spaarders bij de grote banken ING, Rabobank en ABN AMRO krijgen vanaf 1 december voor het eerst sinds jaren weer wat spaarrente op hun spaarrekening. De banken verhogen de rente in één keer naar 0,25 procent. Voorheen kreeg spaarders bij ABN AMRO en ING helemaal geen rente en bij Rabobank slechts 0,01 procent. “Deze verhoging is dus een flinke stap”, zegt Amanda Bulthuis van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “Maar in verhouding met wat je bij andere banken krijgt, stelt het nog weinig voor.”

Dat de rentes bij de grote banken relatief laag zijn, komt vooral doordat deze banken al over relatief veel spaargeld beschikken. “Bijna iedereen heeft wel een spaarrekening bij één van deze banken en daarom hoeven ze dus ook niet echt hun best te doen om nieuwe klanten aan te trekken”, legt Bulthuis uit. “Daarnaast hebben deze banken de afgelopen jaren langlopende hypotheken verstrekt tegen relatief lage rentes. Hier verdienen ze dus weinig op, waardoor er ook minder ruimte is om nu hoge spaarrentes te bieden.”

Depositosparen

Een andere vorm van sparen is sparen via een deposito. Hierbij maak je een afspraak met de bank om je geld voor langere tijd bij hen op een spaarrekening te laten staan. In ruil daarvoor ontvang je een hogere rente, maar kun je langere tijd niet over je geld beschikken. Ter vergelijking: eind oktober was de hoogste spaarrente die je op een deposito kon krijgen 3 procent. Dat is flink wat meer vergeleken met de 0,25 procent van een ‘normale’ spaarrekening bij een grote bank.

Aflossen

Het kan zomaar zijn dat je een lening open hebt staan waar rente op zit, zoals een hypotheek of een studieschuld. Als je meer rente betaalt dan wat je aan spaarrente krijgt is aflossen interessant. “In je online omgeving van DUO kun je zien hoeveel rente je betaalt en wanneer je rentepercentage opnieuw wordt bepaald. Dat gebeurt elke vijf jaar”, legt Bulthuis uit. “Je kan dus misschien gunstig zitten en pas over een paar jaar te maken krijgen met een hogere rente. Op kortlopende deposito’s kun je nu al een rente krijgen van 2,5 tot 3,27 procent. Dus het kan best de moeite waard zijn om je geld nog even vast te zetten en pas over een paar jaar te gaan aflossen.”

Beleggen

Beleggen kan voor de leek erg intimiderend zijn. In het nieuws lees je regelmatig dat de waardes van verschillende aandelen kelderen, zoals cryptocurrency. “In deze roerige tijden moet je voorzichtig zijn met beleggen voor kortetermijndoelen”, vertelt Bulthuis. “Je hebt dan namelijk niet meer de tijd om verliezen die nu optreden later nog te compenseren. Voor langetermijndoelen, bijvoorbeeld over tien jaar of langer, kan beleggen interessant zijn. Zorg wel altijd dat je spreidt over verschillende soorten beleggingen, om zo het risico te minimaliseren.”

Depositoladder

Op de vraag of Bulthuis nog andere tips heeft over wat mensen met hun spaargeld kunnen doen heeft ze twee concrete antwoorden. “Allereerst is het verduurzamen van je woning altijd een slimme investering”, legt ze uit. “En als je wat meer spaargeld voorhanden hebt kan een zogenoemde deposito-ladder interessant zijn. Dit creëer je zelf door meerdere verschillende deposito’s te openen met verschillende looptijden. Als je bijvoorbeeld 25.000 euro hebt, kun je dat spreiden over vijf deposito’s met elk 5.000 euro erop.”

“Elk jaar komt er dan een bedrag vrij dat je kunt besteden als dat nodig is of dat je kunt doorschuiven naar een deposito met langere looptijd. Je hebt dus eigenlijk een mooie middenweg tussen lang vastzetten en flexibiliteit!”