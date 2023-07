Wat kost een dagje pretpark en welk park biedt het lekkerste eten? Vandaag • leestijd 5 minuten • 4570 keer bekeken • bewaren

Nederland heeft de hoogste pretparkdichtheid ter wereld. Maar een dagje pretpark is wel een dure aangelegenheid. Wat kost dat eigenlijk? En wanneer je met familie of vrienden besluit naar één van de vele parken te gaan, vraag je je wellicht af of je ter plekke goed kunt eten of dat je beter je eigen bammetjes mee kunt nemen. Kassa nam de proef op de som en besloot samen met culinair vlogger, auteur en YouTube-fenomeen Nick Toet de grootste pretparken af te gaan om te kijken wat ze culinair te bieden hebben!

We besloten naar de vijf grootste attractieparken van Nederland te gaan. Deze parken zijn geselecteerd op basis van jaarlijkse bezoekersaantallen. Dat zijn de Efteling, Toverland, Duinrell, Slagharen en Walibi.

Bij elk park waren er een aantal dingen die we wilden testen: een frietje, een kroketje, een kop koffie én we wilden kijken of ze een gezonde optie hebben.

Gevarieerd aanbod

Wanneer je een dagje naar een attractiepark gaat met familie of vrienden, neigen de meeste mensen toch snel naar een vette hap wanneer ze eenmaal honger krijgen. Toch is het goed om te kijken of de parken überhaupt iets gezonds aanbieden.

Onze conclusie: het aanbod verschilt ontzettend per park. Waar je bij de ene een verse salade kan krijgen, heeft de ander werkelijk niets te bieden dat ook maar enigszins gezond kan worden genoemd.

Prijzen per product

Ook is het belangrijk om te kijken wat je nu precies kwijt bent per gerecht. Daarom zetten we deze per categorie hier alvast even voor je op een rij.

Wat kost een frietje in de bezochte pretparken?

- Toverland: € 3,95

- Efteling: € 3,50 (wél inclusief saus)

- Duinrell: € 3,50 (wél inclusief saus)

- Walibi: € 2,90

- Slagharen: € 2,60

Wat kost een kroket in de bezochte pretparken?

- Toverland: € 3,00

- Efteling: € 2,15

- Duinrell: € 2,50

- Walibi: € 2,50

- Slagharen: € 2,25

Wat kost een kopje koffie in de bezochte pretparken?

- Toverland: € 2,75

- Efteling: € 3,15

- Duinrell: € 2,95

- Walibi: € 3,00

- Slagharen: € 2,90

Welke 'gezonde' opties bieden de bezochte pretparken?

- Toverland: Caesarsalade - € 11,25

- Efteling: Tomatensoep - € 5,25 / Salade - € 7,75

- Duinrell: Chocoladebanaan en glazuurappel - samen € 11,50

- Walibi: Pizza - € 11,50

- Slagharen: Cowboysoep - € 5,50 / Mexican Grilled Salad – € 11,00

Nick's conclusie: in welk pretpark eet je het lekkerst?

Na een dag van alles gegeten te hebben bij de vijf grootste parken heeft Nick een helder beeld van al het culinairs dat ze te bieden hebben. Hieronder volgt de uitslag. We beginnen bij het pretpark met de laagste score en eindigen met het pretpark dat het hoogste scoort.

5. Walibi

Hoewel de achtbanen in Walibi het allerhardst gaan, hebben ze op het gebied van eten het minst te bieden. Het meest ‘gezonde’ dat we konden vinden was een pizza die voor onze neus uit de vriezer werd gehaald. Geen succes dus. Maar: wél goede koffie.

4. Slagharen

Ook over Slagharen was Nick niet echt te spreken. Hoewel het algehele aanbod wel gevarieerder en gezonder was (zo hebben we wel een soep en een salade gevonden), was de kwaliteit van het eten niet goed. Wel is het een goede plek voor de zoetekauwen onder ons: de poffertjes en churros waren erg lekker!

3. Duinrell

Over Duinrell kon Nick met gematigd enthousiasme spreken. Over de grote puntzak friet voor een aardig prijsje was Nick zeer te spreken. Daarnaast is er ook een grote La Place op het park dat allerlei gezonde opties op voorraad heeft, mocht je er behoefte aan hebben. Zijn jeugdherinneringen aan de geglazuurde appel vielen echter wel in het water. Die is vandaag de dag niet meer te vreten.

2. Efteling

Het grootste pretpark van Nederland heeft ook een ontzettend gevarieerd aanbod aan eten. De kroket, de friet, de gezonde opties: alles was uitstekend op smaak!

1. Toverland

Laat de boterhammen ’s ochtends maar in de zak zitten wanneer je naar Toverland gaat, want hier kun je uitstekend eten! Verse friet (met schil!), lekkere caesarsalades en heuse gourmet-burgers hebben we hier aangetroffen. En een tip van Nick: geef de vegakroket eens een kans, hij is in Toverland verrukkelijk!

Wat kost een pretparkbezoek met een doorsnee gezin eigenlijk?

We hebben het over het culinaire aanbod gehad, maar laten we eens kijken naar de totaalprijs van een dagje pretparkbezoek. Daarbij zijn ook pretparken meegenomen die in de culinaire test niet aan de orde zijn gekomen.

De toegangsprijzen zijn op 6 juni via de websites van pretparken vastgelegd voor de datum van uitzending. Daarbij zijn we uitgegaan van twee volwassen en twee kinderen met een leeftijd van 12 en 7 jaar. Voor de kinderen zijn we uitgegaan van een respectievelijke lengte van 1,57 meter en 1.28 meter.

Pretparken hanteren vaak een leeftijdsgrens voor verschillende prijscategorieën. Maar bij Toverland en Drievliet speelt ook de lengte een rol. De lengte speelt voor de toegangsprijs een rol bij Toverland en Drievliet. Bij Toverland zijn kinderen tussen de 90 cm en 140 cm goedkoper uit. Kleinere kinderen mogen gratis naar binnen. Bij Drievliet mogen kinderen die kleiner dan 100 cm zijn gratis naar binnen. Een lengte van 90 cm – 100 cm is vergelijkbaar met de lengte die kinderen bereiken als ze ongeveer 3 zijn. En kinderen met die leeftijd mogen bij de andere parken dan vaak weer gratis naar binnen.

Dynamische prijzen

Duinrell, Slagharen en Walibi geven aan gebruik te maken van dynamische prijzen. Als het druk wordt in een park gaan de prijzen omhoog, als het rustiger kunnen bezoekers goedkoper naar binnen.

Duinrell wijst in haar reactie op het effect van dynamisch prijzen. Toen Kassa op 6 juni de prijs voor de datum van de uitzending controleerde, was de prijs van een toegangskaartje 25,50 euro. Volgens Duinrell kan een kaartje op drukke dagen maximaal 26,50 euro kosten. Maar op rustige dagen daalt de prijs tot 22,50 euro.

Walibi laat in een reactie weten dat het prijsvoordeel van een familiedeal hoger kan zijn dan in de uitzending is gemeld. Toen Kassa op 6 juni keek, bleek een familiedeal maar 25 cent per kaartje te schelen. Dat kwam omdat we onze kaartjes net zoals bij andere parken voor een specifieke datum probeerden te boeken. Maar als je bij Walibi een kaartje zonder datum boekt, dan ben je 42,50 euro kwijt. Dat is flink meer dan de 32,25 euro per persoon voor een familiedeal voor minimaal 4 personen. Maar als je voor de uitzenddatum een normaal e-ticket koopt ben je met 32,50 euro per persoon inderdaad maar 25 cent duurder uit.

Het volledige prijzenoverzicht

In onderstaande tabel vind je het volledige prijzenoverzicht op basis van ons 'standaardgezin'. De prijzen zijn opgesplitst in entreeprijzen voor volwassenen, de entreeprijs voor de 7-jarige, de entreeprijs voor het kind van 12 én indien van toepassing de parkeerkosten.

Bekijk ook onderstaande reportage met Nick Toet