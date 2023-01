Wat is het handigste elektrische voertuig in de stad?

Nederland, fietsland. Of is het tegenwoordig Nederland, elektrische fietsland? Niet alleen elektrische fietsen zie je steeds vaker, maar ook vervoersmiddelen als de city car en de fatbike winnen aan populariteit. Maar zijn dit soort voertuigen wel geschikt voor een drukke stad?

Kandidaat Selma rijdt in een city car. Dit is een elektrisch brommobiel op vier wielen, ook wel een 45 km auto genoemd. Omdat deze city car geen gehandicaptenwagen is moet ze zich aan de verkeersregels voor auto’s houden (met uitzondering van wegen waar 80 km/u of hoger gereden wordt). Ze mag er dus niet mee op het fietspad.