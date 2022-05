Wat is een wifi-hotspot? En hoe maak je er eentje met je smartphone? Vandaag • leestijd 3 minuten • 78 keer bekeken • bewaren

In zowat elke smartphone schuilt een handige optie waar niet iedereen weet van heeft of gebruik van maakt. Het is de mogelijkheid om van je telefoon een wifi-hotspot te maken. Je hebt die naam vast weleens gehoord, maar wat is zo’n hotspot precies? En hoe maak je er zelf eentje? We leggen het hieronder uit.

Met een hotspot creëer je de mogelijkheid om wifi, oftewel draadloos internet, aan te bieden via jouw telefoon. Deze manier van internetten wordt ook wel tetheren of tethering genoemd.

Het is handig als er even geen snel of veilig internet in de buurt is of als je bijvoorbeeld op vakantie bent. In landen binnen de Europese Unie mag je tegenwoordig immers MB’s en belminuten van je mobiele abonnement gebruiken zónder bijkomende kosten.

Voor je eigen of andermans gebruik

Voor eigen gebruik is het handig als je een tablet of laptop hebt en bijvoorbeeld op vakantie bent op een camping of een huisje op de hei. Je sluit je mobiele apparaat dan aan op de wifi van je eigen hotspot.

Of je geeft collega’s, familie of vrienden de mogelijkheid om via wifi te internetten met hun mobiele apparaat. Je deelt dus jouw mobiele 4G of 5G-dataverbinding met anderen, of jezelf, via het eigen kleine wifi-netwerk op jouw telefoon.

Data gaan van bundel af

Via de wifiverbinding van je hotspot wordt er dus gebruik gemaakt van jouw mobiele data. Let daarom op: het verbruik gaat af van jouw databundel. Iets om rekening mee te houden als je een beperkt aanta MB ’s over hebt bij het abonnement voor je mobiele telefoon. Heb je een onbeperkt data-abonnement ? Dan is dat extra dataverbruik natuurlijk geen probleem.

Hoe maak je een wifi-hotspot?

Met de meeste moderne smartphones kun je vrij eenvoudig zo’n wifi-hotspot instellen.

Instellen op een Android-telefoon

Zorg ervoor dat je mobiele databesparing uit hebt staan en mobiel internet aan.

Ga via het tandwielicoontje naar Instellingen, kies in het menu voor > Netwerk & internet > Tetheren (Mobiel netwerk delen). De laatste benaming kan afhankelijk van je Android-versie net even anders zijn, zoals bijvoorbeeld Tethering & draadbare hotspots, of Draadloos & netwerken.

Op deze plek aangekomen op je telefoon kun je de wifi-hotspot creëren door het schuifje naar rechts te zetten. Je ziet ook de naam van jouw hotspot.

Je kunt ervoor kiezen om het een open wifi-netwerk te laten zijn, waarop iedereen die in de buurt is kan aanhaken. De aan te raden en veiliger optie is om je wifi-hotspot een (sterk) wachtwoord mee te geven, via WPA2 als beveiligingsmethode.

Gebruikers kunnen vervolgens op hun mobiele apparaat de naam van je wifi-netwerk selecteren in de beschikbare wifi-netwerken in de buurt om aan te haken op jouw hotspot. Het wachtwoord bij je hotspot moet je dan wel even delen, zodat ze erop kunnen inloggen.

Instellen op een iPhone

Heb je een iPhone en wil je een hotspot creëren?

Ga op je telefoon naar Instellingen > Mobiel netwerk > kies Persoonlijke hotspot. Deze zet je aan door het schuifje naar rechts te zetten. Het veiligst is om een (sterk) wachtwoord in te stellen voor je netwerk.

Gebruikers kunnen op hun mobiele apparaat dan dit wifi-netwerk selecteren in de beschikbare wifi-opties om aan te haken op jouw hotspot.

Klaar met delen?

Is je wifi-hotspot niet meer nodig? Zet dan het schuifje op de hierboven genoemde plek op je telefoon weer naar links, zodat het niet meer actief is.

Let op batterijverbruik

De batterij van je telefoon kan sneller leeglopen als deze als wifi-hotspot dient. Laadt tijdig bij of leg je telefoon aan de lader zolang je hotspot aanstaat.

Bronnen: T-Mobile, KPN, Google, Apple, Mobiel.nl