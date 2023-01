Wat is de beste manier om een vlam in de pan te blussen? Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een groot deel van alle huisbranden ontstaan in de keuken; de beruchte vlam in de pan is daar de oorzaak van. Maar, wat is de beste manier om die te blussen? En wat moet je vooral niet doen? Amber test het uit.

Dit doet zij samen met Maurice Quist van RelyOn Nutec Fire Academy op de Maasvlakte. Dit bedrijf is gespecialiseerd in (brand)veiligheidstrainingen en calamiteitenbestrijding.

Hoe ontstaat vlam in de pan?

Wellicht vraag je je af hoe een vlam in de pan eigenlijk ontstaat. Dat zit als volgt.

De vlam kan simpelweg in de pan vliegen doordat de kokendhete olie of boter in contact komt met het vuur eronder. Daarnaast heeft olie de kwaliteit om, wanneer het heet genoeg wordt, uit zichzelf te ontbranden. Als het een temperatuur van ongeveer 315° C bereikt, gebeurt dat.

Elke warmtebron vormt een risico

Niet alleen een frituurpan kan in de fik vliegen; elke pan waar vet in verhit wordt, zoals een koekenpan of braadpan, kan vlamvatten.

Daarnaast is niet alleen op gas koken een risico; bij elke warmtebron kan het fout gaan. Loop dus nooit weg als je een pan op het vuur hebt staan.

Hoe blus je vlam in de pan?

Dan de belangrijkste vraag: hoe ga je te werk op het moment dat er een pan onder je neus in de brand vliegt?

In Test Case testen we verschillende manieren om een vlam in de pan te blussen. Kun je zo’n brand met water blussen, of is dat geen goed idee? Werken alle brandblussers even goed? En wat is eigenlijk de beste blusmethode?