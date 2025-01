Wat is de beste ijskrabber voor je autoruiten? Vandaag • leestijd 6 minuten • 6516 keer bekeken • bewaren

De afgelopen weken moesten automobilisten weer regelmatig hun ruiten ijsvrij maken. Een bevroren autoruit kun je ijsvrij maken met een ijskrabber, maar welke moet je hebben? Kassa nam de proef op de som en liet onder Arctische omstandigheden (-18 graden) autoruiten ijsvrij maken met een zestal verschillende krabbers. Welke ijskrabber komt als beste naar voren?

De jury

Kassa mocht de ijskrabbers testen in een grote vrieshal van Constellation Cold in Varsseveld, waar het 18 graden onder nul is. Hier hebben we – letterlijk tussen de diepgevroren kipnuggets en bevroren boter – drie identieke auto's neergezet. Uiteraard kunnen we geen ijskrabbers testen zonder testpanel, en gelukkig hebben we een dapper drietal bereid gevonden om de vrieskou te trotseren.

Het panel bestaat uit auto-expert Erik Jan de Jong van de ANWB, die alles weet over hoe je het beste je autoruiten ijsvrij maakt. Ook Beitske Visser, die in het dagelijks leven in de raceklasse GT4 rondscheurt op de Nürburgring, neemt graag de proef op de som. Tot slot is ook Bernie Korten aanwezig. Hij is één van de ijsmeesters van de Winterswijkse IJsbaan Vereniging (WIJV), die het ook dit jaar voor elkaar kreeg om als eerste mensen te laten schaatsen op natuurijs.

Welke krabber wordt door dit drietal als beste beoordeeld?

De test

Voordat we de resultaten bespreken, vertellen we iets over de methodiek. De ruiten van de auto’s hebben we besproeid met een plantenspuit, waarbij alle autoruiten even lang de tijd kregen om te bevriezen. Bij een temperatuur van 18 graden onder nul hoefden we daar niet lang op te wachten.

In drie rondes hebben we in totaal zes ijskrabbers getest. De ijskrabbers variëren behoorlijk in prijs: de goedkoopste kost € 3,69, de duurste kost € 19,95. De drie panelleden moesten met iedere krabber een halve voorruit en een zijruit ijsvrij krabben.

De merken: welke ijskrabbers hebben we gebruikt?

Het gaat om de volgende zes ijskrabbers.

Krabber A is van het merk Vileda en kost € 6,09. Deze hebben we gekocht bij de Gamma te Bussum Krabber B is van het merk Hema en kost € 3,69. Deze hebben we gekocht bij de Hema te Muiden Krabber C is merkloos en kost € 9,29. Deze hebben we gekocht bij Shoppartners Krabber D is van het merk Vicon en kost € 19,95. Deze hebben we gekocht bij De Gadgetwinkel Krabber E is van het merk Allride SOS Support en kost € 4,25. Deze hebben we gekocht bij Benzinepomp Kriterion Amsterdam Krabber F is van het merk R2B en kost € 16,95. Deze hebben we gekocht bij R2B Store

Welke kenmerken zijn beoordeeld?

We hebben de zes krabbers beoordeeld aan de hand van vier criteria, namelijk:

hoe goed je het ijs van de ramen krijgt;

je het ijs van de ramen krijgt; hoe snel je het ijs van de ramen krijgt;

je het ijs van de ramen krijgt; of de krabber lekker in de hand ligt ( bediening/grip ), en;

), en; of de krabber voldoende stevig is

Welke ijskrabber komt als beste uit de vergelijking?

Iedere deelnemer heeft alle zes ijskrabbers uitgeprobeerd en heeft iedere krabber apart beoordeeld op basis van de vier hierboven genoemde criteria. We bespreken de bevindingen van de deelnemers hieronder.

Het betreft de persoonlijke ervaring van drie individuele deelnemers, en de krabbers zijn bovendien in vrij specifieke omstandigheden uitgeprobeerd. Om die reden kan het gebeuren dat één deelnemer wel te spreken is over een bepaalde krabber, terwijl dezelfde krabber door een ander juist als slecht wordt beoordeeld.

Panelleden konden per onderdeel een cijfer toekennen op een schaal van 1 tot 10. Het cijfer 1 is de laagst mogelijke score, het cijfer 10 de hoogst mogelijke score. Op basis van het gewogen gemiddelde van deze scores komt vervolgens een eindscore. Deze delen we hieronder.

Op de zesde en tevens laatste plaats is geëindigd: Krabber C (Shoppartners) – Eindcijfer 5,2

Hekkensluiter is de merkloze ijskrabber van Shoppartners. Maar het oordeel is niet unaniem negatief. IJsmeester Bernie Korten gaf deze krabber een 7 en spreekt van een verrassende krabber die een goed resultaat oplevert. Dit resultaat wordt echter teniet gedaan door het oordeel van de overige panelleden.

Van Erik Jan de Jong krijgt deze krabber een 5. Hij geeft daarbij aan dat de krabber net niet scherp genoeg is om het ijs efficiënt te kunnen verwijderen. Met name Beitske Visser is onverbiddelijk en beoordeelt deze krabber met het cijfer 3,5. Ze zegt: "Ik kwam met deze krabber niet echt door het ijs en ook ligt de krabber niet lekker in de hand."

Tellen we de drie rapportcijfers op en delen we dat door drie, dan komen we afgerond op het eindoordeel 5,2.

Op de vijfde plaats is geëindigd: Krabber F (R2B) – Eindcijfer 5,3

De op één na duurste krabber uit de test volgt op de vijfde plek. Erik Jan de Jong geeft deze krabber het cijfer 7,5. Wel merkt hij op dat je deze krabber "even onder de knie moet krijgen", maar dat hij daarna "boven verwachting goed presteert, ook op hard ijs".

Van Beitske Visser krijgt deze krabber een krappe voldoende: ze beoordeelt dit exemplaar met het rapportcijfer 5,5. Ze zegt: "De hendel is vrij glad, dus je kunt de krabber niet goed vasthouden en druk zetten". Bernie Korten is in het geheel niet over deze krabber te spreken en geeft aan in het geheel geen resultaat te hebben geboekt met krabben. Hij geeft deze krabber het cijfer 3.

Eindoordeel: 5,3.

Op de vierde plek is geëindigd: Krabber B (Hema) – Eindcijfer 5,5

De goedkoopste krabber uit de test is die van de Hema, deze eindigt op de vierde plaats. Erik Jan de Jong beoordeelt deze krabber met het rapportcijfer 7 en zegt: "Doet goedkoop aan. Ook zijn slijtagesporen zichtbaar én voelbaar, en het mes wordt snel bot". Maar het eindresultaat telt en hij kreeg de ruit met deze krabber wél snel ijsvrij.

Minder enthoustiast was Beitske Visser. Zij geeft de krabber het cijfer 5,5. Zij is juist vrij negatief over de snelheid en de efficiëntie, maar merkt wel op dat de handschoen bij deze ijskrabber handig is. Uitgesproken negatief is Bernie Korten. Deze krabber krijgt van hem het cijfer 4. Maar, zo merkt hij op: "Deze krabber is niet geschikt voor deze omstandigheden."

Tellen we de individuele rapportcijfers op en delen we dat door drie, dan is het eindcijfer een 5,5.

Op de derde plaats is geëindigd: Krabber A (Vileda) – Eindcijfer 6,3

Op de derde plaats volgt de krabber van Vileda. Meest enthousiast is Beitske Visser. Ze geeft deze krabber het cijfer 8 en merkt op: "Voelde aardig goed". Gewoon een prima ding wat haar betreft.

Iets minder positief was Erik Jan de Jong. Wél krijgt deze krabber van hem een voldoende, namelijk het rapportcijfer 6. Hij plaatst wel een kanttekening bij de hardheid van het ijs en spreekt de verwachting uit dat deze krabber beter zou kunnen presteren bij iets zachter ijs. Ook zegt De Jong: "Deze krabber is wat groot en het wordt lastig om deze in je dashboardkastje te bewaren."

Minst tevreden is Bernie Korten. Hij beoordeelt deze krabber met een 5 en zegt dat 'ie eigenlijk niet geschikt is voor heel koude weersomstandigheden.

Op de tweede plek is geëindigd: Krabber D (Vicon) – Eindcijfer 6,7

De krabber van Vicon die we bij De Gadgetwinkel kochten, is met € 19,95 de duurste uit de test. Maar de krabber eindigt wél op de tweede plaats. Ook is dit de eerste krabber die van alle deelnemers een voldoende krijgt.

Zowel Erik Jan de Jong als Beitske Visser beoordelen deze krabber met het rapportcijfer 7. De Jong merkt op dat ook deze krabber best veel ruimte inneemt, maar is wel positief over de afneembare sneeuwborstel. Visser vindt de lengte juist een pluspunt. Ze merkt op dat ze veel kracht moet zetten en dat het niet per se héél snel gaat, maar het resultaat is wel goed.

Iets minder enthousiast is Bernie Korten. Hij geeft deze krabber het cijfer 6 en merkt eveneens op dat de lange steel wat hem betreft een pluspunt is.

Deze krabber komt uit op een eindcijfer van 6,7.

De winnaar! Op de eerste plaats is geëindigd: Krabber E (Allride SOS Support) – Eindcijfer 7,5

De krabber van Allride SOS Support is met een prijs van € 4,25 één van de goedkoopste krabbers uit de test, maar komt hier wel als winnaar uit de bus. Alle panelleden zijn over deze krabber te spreken. Beitske Visser en Bernie Korten beoordelen deze krabber allebei met het rapportcijfer 7.

Visser: "Deze krabber voelt goed aan, maar kwam wel wat lastig door het ijs". Korten vult aan: "Prima krabber! Snel en goed". Wél mist hij een handschoen.

Meest enthousiast is auto-expert Erik Jan de Jong. De krabber krijgt van hem maar liefst een 8,5. De Jong zegt: "Prima ding" en geeft aan dat het met de stevigheid wel snor zit. Ook het resultaat qua ijsvrij maken mag er wat hem betreft zijn.