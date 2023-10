Wat doet het label 'vegan' op producten als bier, wijn en wasmiddel?

18 okt. 2023 - 17:46

Omdat alleen mensen met Coeliakie en dat is niet zo maar een allergietje maar een echte en hele nare ziekte vaak een tegemoetkoming krijgen voor hun dieet, wanneer ze goed verzekerd zijn. Daarnaast zijn steeds meer vegan produkten ook nog eens glutenvrij. Da's wel vreemd eigenlijk want juist gluten is een prima plantaardig eiwit. (Seitan, lekker joh!) Ook zijn er veel mensen die de woorden van domme infloewensurs geloven en denken (nou ja denken...) dat ze dan zeker wel een gluten intolerantie zullen hebben. Vegan of vegetarisch eten is een vorm van sociaal gedrag. Beter voor dier, natuur, milieu en je eigen gezondheid. Ja in DIE volgorde en soms mis je, zeker in het begin, die lekkere haring, dat stukje krokant gebakken kip of die heerlijke Franse kaas best, maar je hebt het over voor je mededier en de mensen die later op deze planeet zullen moeten wonen. Daar zouden in elk geval de groot gebruikers van kadaver en daarvan afgeleiden alsook gestolen zuivel misschien toch eens een minuutje serieus bij stil moeten staan. Heb ik dit echt nodig? Het feit dat dierlijk eten goedkoper is dan plantaardig is inderdaad een grof schandaal, maar ja de grootste schreeuwers binnen de B(oze) B(oeren) B(ende) waren en zijn de veeboeren.. Want ze weten ongetwijfeld dat we met 5% van hen prima uit zullen komen! Ja dan ga je in angst krijsen en liegen!!! ESDB hadden ze maar eerder iets anders moeten gaan doen. Die vuile subsidiehoeren!