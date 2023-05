Wat doe je met bloembollen nu de bloemen (bijna) zijn uitgebloeid? • 09-05-2023 • leestijd 3 minuten • 8854 keer bekeken • bewaren

Van rood tot geel, van wit tot paars en blauw. De afgelopen maanden hebben we weer kunnen genieten van de bonte kleurenpracht van tulpen, narcissen, blauwe druifjes, hyacinten en andere bolbloemen. Het bloembollenseizoen van de voorjaarsbloeiers loopt nu echt op z’n eind. Wat kun je het beste met de bloembollen doen als de bloemen zijn uitgebloeid?

In de Keukenhof staan de bloemen nog in bloei. Maar niet lang meer. Deze internationale toeristische attractie sluit half mei alweer de deuren. Het bloeiseizoen zit er dan op.

Ook in de tuin of op het balkon lopen de tulpen, hyacinten en andere voorjaarsbloeiers nu wel echt op hun laatste benen. Wat kun je het beste doen met deze bolgewassen, zodat je volgend voorjaar weer plezier beleeft aan de bloei van deze planten?

Verwijder de verwelkte bloemen

De eerste tip is om verwelkte en uitgebloeide bloemkoppen te verwijderen. Vaak kun je deze vrij eenvoudig afbreken. Je kunt er ook een schaar voor gebruiken. Hiermee voorkom je dat de plant zaden vormt. Die energie kan de plant beter benutten voor het voeden van de bloembol.

Laat het groen nog even staan

Tip twee is om het groene blad van de plant rustig nog even te laten staan. Pas als het geel wordt of afsterft, haal je het loof weg tot aan de bol. Het is lang niet zo mooi als een bloeiende bloem, maar het is wel belangrijk om het blad te laten zitten. Dankzij het groen kan de bol van de plant zich nog enige weken voeden, zodat je volgend jaar weer mooie bloeiende planten krijgt.

Verplaats je uitgebloeide planten even

Wil je niet tegen het groen van de uitgebloeide bloemen aankijken? Spit de bollen met groen en al uit en plant ze tijdelijk op een ander plek in je tuin waar ze minder in het zicht staan. Net zo lang tot het groen zo ver verwelkt is, dat je het kunt afknippen. Vergeet niet om de bollen weer op de gewenste plek terug te zetten in het najaar.

Bollen in de grond laten

De bloembollen van de meeste voorjaarsbloeiers kun je in de grond laten zitten, als je de laatste bladerresten hebt verwijderd. Je hoeft ze maar een keer in de grond te stoppen en je hebt er jaren plezier van.

Voorbeelden hiervan zijn het sneeuwklokje, de narcis en de sterhyacint. De natuur laat ze in het nieuwe jaar wel weten wanneer het weer tijd is om uit te komen.

Bollen uit de grond halen

De bloembollen van tulpen en (gewone) hyacinten kun je beter niet in de grond laten zitten. Als de bladeren zijn afgestorven en afgeknipt, kun je de bollen van deze planten uit de grond halen. Bewaar deze afgedekt in een doos, op een droge en koele plek. In het najaar kun je de bollen weer in de grond zetten.

Tip: Geef de bloembollen die je uit de grond haalt een label en zet daarop de kleur en de soortnaam. Dan weet je zeker om welke het gaat en welke kleur je in het nieuwe jaar kunt verwachten.

Tulpen het mooist als je jaarlijks verse bloembollen plant

Let wel: voor de meeste soorten tulpen geldt dat ze niet meerjarig zijn. Laat je die bollen in de grond zitten of herplant je ze in de herfst? Dan bestaat namelijk de kans dat je het volgend voorjaar minder mooie of kleine(re) tulpjes te zien krijgt.

Wil je dus in het nieuwe jaar genieten van tulpen in hun volle glorie? Dan kan je de tulpenbollen na de bloei het beste verwijderen uit je tuin. In het najaar stop je dan weer verse tulpenbollen in de grond.

Wanneer stop je bollen in de grond?

Van de bloemen die in het voorjaar bloeien stop je in het najaar de bloembollen in de grond. Doe dit voor december, dan hebben de bollen nog even om wortels aan te maken. De koude periode die daarna volgt hebben de voorjaarsbloeiers nodig om actief te worden in het voorjaar.

Tip: Stop je in het najaar weer bloembollen in de grond? Doe dit niet wanneer de aarde erg nat is. Bloembollen die nog niet geworteld zijn, kunnen namelijk makkelijk gaan rotten. Kies een moment uit waarop de grond droog of licht vochtig is.