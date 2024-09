Wasverzachter voor zacht wasgoed: wel of niet doen? Vandaag • leestijd 3 minuten • 87 keer bekeken • bewaren

Wil je schoon wasgoed? Dan gebruik je uiteraard een wasmiddel. Wil je ook lekker zachte was, gebruik je dan een wasverzachter? Of kun je prima zonder en het geld voor aanschaf van het product op zak houden? We bespreken de voors en tegens van wasverzachter met huishoudexpert Zamarra. De fabrikanten Miele en AEG vertellen of gebruik van wasverzachter kwaad kan voor je wasmachine en wasdroger.

Misschien sta je er niet altijd bij stil en gebruik je uit gewoonte een wasverzachter bij elke wasbeurt. Dan is het interessant om te weten: wat doet een wasverzachter met je wasgoed? “Wasverzachters maken een vetlaagje op je kleding”, zegt Zamarra Kok. Zij is huishoudexpert en blogger bij onder meer de Telegraaf. Zelf gebruikt ze nooit een wasverzachter. “Er zijn heel veel producten in de winkel waarvan ons wijs is gemaakt dat we ze nodig hebben, wasverzachter is daar een van.”

Volgens Zamarra biedt regelmatig gebruik van het middel vooral nadelen. “Als consumenten consequent wassen met wasverzachter, blijft die vetlaag in je wasmachine hangen.”

Grotere kans op wasluis

Het grootste deel van wasverzachter spoelt volgens de huishoudkundige ook weer weg door de afvoer. “Hierdoor is het effect minimaal. Door de vettigheid van de wasverzachter is de kans op wasluis en nare geurtjes in de wasmachine zelfs groter. Beter is om een wasparfum of een paar drupjes essentiële olie aan de was toe te voegen in plaats van wasverzachter. Die producten kan je gewoon in hetzelfde vakje doen als dat van de wasverzachter.”

Ook als je een wasdroger gebruikt voor je schone was, kan gebruik van een wasverzachter nadelig uitpakken, verklaart Zamarra. “Door de wasverzachter kan de sensor in de wasdroger soms niet goed meer meten wanneer je kleren droog zijn. De droger blijft daardoor langer dan nodig draaien.”

We gaan ook te rade bij Unilever. De producent van vele wasverzachters, waaronder Neutral en Robijn, houdt er een andere lezing op na. Wasverzachters vormen niet letterlijk een vetlaagje: “Wel blijven de actieve stoffen in wasverzachters achter op de vezels, waardoor de vezels beschermd worden en de kleding een fijn en zacht gevoel krijgt.”

Let op het waslabel

Aan de meeste kledingstukken hangt een waslabel. Daarop staat van welk materiaal het is gemaakt en je leest er de bijbehorende wasvoorschriften op af. Volgens Zamarra mag je bepaalde stoffen absoluut niet met wasverzachter wassen. “Het vettige laagje op de vezels zorgt er bijvoorbeeld voor dat microvezeldoekjes en sportkleding geen vocht meer absorberen. Om die reden worden je handdoeken er ook niet beter op.”

Unilever onderschrijft deze lezing. “Voor sommige soorten textiel, bijvoorbeeld kleding met een speciale behandeling of constructie, is wasverzachter inderdaad niet zo goed. We raden consumenten daarom ook altijd aan om het wasadvies zorgvuldig te lezen en op te volgen.”

Geen wasverzachter, maar zijn er alternatieven?

Voor sommige soorten kleding wordt gebruik van een wasverzachter dus afgeraden, omdat het product niet goed is voor het textiel. Als je dan toch graag wilt dat je wasgoed zacht uit de wasmachine komt, wat moet je dan? Zamarra heeft een simpel advies. Volgens haar is de wasdroger gebruiken eigenlijk al voldoende. “De beweging en de warmte van de wasdroger geven genoeg wrijving om je was zacht aan te laten voelen. En als je echt wilt, kan een scheut azijn als alternatief voor wasverzachter ook helpen.”

Unilever geeft ook aan dat een wasdroger ervoor zorgt dat de was zachter wordt. Volgens de producent van wasmiddelen komt de was tegenwoordig sowieso wat zachter uit de wasmachine dan vroeger. De reden? We gebruiken nu minder waspoeder dan voorheen.

Hang de was buiten!

Niet iedereen beschikt over de luxe van een wasdroger. Wat als je er thuis niet eentje hebt, of bewust niet zo’n energieslurper wilt gebruiken? Zamarra weet raad: “Dan is je wasgoed buiten hangen aan een wasrek ook een goede optie. En dan ben je milieutechnisch gezien beter bezig!”