Warmtepomp vervangt cv-ketel per 2026. Wat betekent dit voor huishoudens?

18 mei 2022 - 11:07

Als de Overheid dit wil, dan betaalt de Overheid dat ook maar voor de volle 100%. De terugverdientijd is veel te lang en als je 70+ bent, ben je al dood voordat die tijd voorbij is. Daar ga ik niet meer aan beginnen. Bovendien is er geen ruimte. Waar de CV ketel nu hangt kan er niets meer bij ivm schuin dak, het kan nu net. Ook buiten geen plaats voor zo'n kast. Ik heb geen uitbouw zoals buren aan weerszijden, waarop het geplaatst kan worden. Daarbij komt dat het elektranet niet is berekend op al die warmtepompen en elektrische auto's, Het elektranet in de Gemeente Ede is vol, dus ook zonnepanelen plaatsen heeft geen enkel zin meer. Nieuwe woningen, bedrijven en scholen kunnen hierdoor niet meer gebouwd worden. Wij moeten dus als alternatief worden aangesloten op het Gemeentelijke warmtenet, dat in handen is van een buitenlandse investeerder, die WINST maken als harde eis heeft gesteld. Dus monopolie en aan de buitenlandse goden overgeleverd. De Gemeente heeft nl. niets meer in te brengen. Als burger ben je de dupe van idiote besluiten van het kabinet. De EU heeft gas GROEN bepaald en er is gas in overvloed. Doe de gaskraan in Groningen maar open en geef de winst aan de Groningers. Nu pompen ze gas op voor Duitsland, dus waarom niet voor eigen land?

