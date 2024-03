Warmtenet dit jaar 535 euro duurder dan gas theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 4451 keer bekeken • bewaren

Huishoudens die zijn aangesloten op het warmtenet zijn dit jaar gemiddeld 535 euro (+43%) meer kwijt dan consumenten die nu een regulier gascontract afsluiten. Vorig jaar was een consument met stadsverwarming 309 euro (+22%) duurder uit. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Gaslicht.com op verzoek van Kassa. En de verschillen zijn in de praktijk nóg groter, zegt directeur Ben Woldring. ‘Tarieven met de voordeligste vaste contracten die het meest gekozen worden, liggen lager dan het marktgemiddelde waarmee nu is gerekend.’

De laatste dagen is veel onrust ontstaan over de hoge tarieven van de warmtenetten. Het grote prijsverschil tussen het warmtenet en gas is in tegenspraak met de belofte van het kabinet én de Tweede Kamer dat overstappen van gas ‘niet duurder dan anders’ mag zijn. Vooralsnog zal een noodwet van demissionair minister Energie, Rob Jetten, er niet voor zorgen dat burgers worden gecompenseerd voor de hogere warmtenet tarieven van de afgelopen tijd.

Nederland veel duurder dan buitenland

Daarnaast zijn de tarieven voor het warmtenet bij Nederlandse energiebedrijven ook twee tot drie keer hoger dan bij aanbieders in de ons omringende landen. Dat blijkt uit een aparte studie die TNO vandaag publiceert. In Nederland zijn de warmtetarieven gemiddeld 66 euro per Gigajoule (GJ), bijna drie keer zo veel als in Zweden waar een Gigajoule 23 euro kost. Bovendien valt het onderzoekers op dat er niet of nauwelijks spreiding te zien is in de tarieven van verschillende warmtebedrijven. Alle warmteleveranciers zitten op of net onder de maximale tarieven die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ieder jaar formuleert. Deze tarieven worden nog gekoppeld aan de te verwachten gasprijs.

Warmtebedrijven mogen niet te veel winst maken maar dat is volgens TNO allerminst gegarandeerd. TNO-onderzoeker Pieter Verstraten zegt in Kassa: ‘De ACM heeft maar inzicht in een deel van de kosten van warmtebedrijven en dat betekent de ACM geen inzicht heeft in het gehele kostenplaatje’ De bedrijven hebben dus mogelijkheden om kosten en winsten te verplaatsen om op papier hun winsten te drukken.