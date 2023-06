Wanneer was je groente en fruit en waarom? • Gisteren • leestijd 3 minuten • 52 keer bekeken • bewaren

Groente en fruit hebben een hele weg afgelegd als je ze bij de groenteboer of supermarkt koopt. Het is dan ook niet gek om te veronderstellen dat er zo hier en daar wat vuil op is gekomen. Voor het bereiden, wassen veel mensen dan ook hun groente en fruit. Maar wanneer is dit écht nodig? Zijn er ook uitzonderingen? En zijn bestrijdingsmiddelen ook afwasbaar? Je leest het allemaal in dit artikel.

Afspoelen met kraanwater

Het is belangrijk dat je je groente en fruit even goed schoonmaakt voor je ze opeet. Je kan ze onder de kraan schoonspoelen met water. Het gebruik van zeep, azijn, citroensap of andere schoonmaakmiddeltjes is volgens Het Voedingscentrum overbodig.

Bacteriën en virussen

Maar op groente en fruit kan ook andere viezigheid zitten die je liever niet binnenkrijgt. Dan moet je denken aan bacteriën of virussen, zoals salmonella, listeria of E.coli.

Dit soort bacteriën of virussen kunnen op jouw groente en fruit komen door bijvoorbeeld sproeiwater of mest die door de boer of kweker zijn gebruikt. Je kan helaas niet altijd alle bacteriën en virussen ervanaf wassen, maar door groente en fruit onder de kraan te houden, verklein je wel de kans op een voedselinfectie.

Bestrijdingsmiddelen zijn hardnekkiger

Tijdens de teelt worden bij diverse soorten groente en fruit bestrijdingsmiddelen ingezet om de gewassen te beschermen. Deze kun je helaas niet van je groente en fruit wassen. Sommige bestrijdingsmiddelen gaan namelijk door de schil van het gewas heen, waardoor ze in de vrucht zitten en enkel wassen niet genoeg is.

Om te voorkomen dat je te veel restanten binnenkrijgt, is er voor ieder bestrijdingsmiddel in de wet een maximale hoeveelheid vastgesteld die nog op fruit en groente en fruit mag achterblijven. De kans dat zo’n restant een gevaar voor je gezondheid vormt, is heel klein.

Je kunt ervoor kiezen om zo veel mogelijk biologische producten te kopen. Biologische groente en fruit worden ook wel bespoten. Maar hier worden natuurlijke middelen voor gebruikt, zoals koper en zwavel. Ook producten uit de biolandbouw kun je het beste even afspoelen voordat je ze eet.

Wanneer hoef je je groente of fruit niet te wassen?

Sommige fruitsoorten hoef je niet te wassen. Een banaan heeft bijvoorbeeld een dikke schil die alle viezigheid buitenhoudt. Dit geldt ook voor sinaasappels en mandarijnen. Hiernaast wordt tegenwoordig veel voorverpakte groente ook al gewassen voor het verpakken. Het Voedingscentrum geeft aan dat het niet nodig is om dan opnieuw je groente te wassen.

Meloen is echter een uitzondering

Ondanks dat de meloen is voorzien van een dikke schil, wordt het wel aangeraden om deze eerst te wassen voordat je ‘m snijdt. Wanneer je dit doet, raakt je mes ook de vrucht aan. Op deze manier kunnen eventuele bacteriën van de schil op jouw fruit komen.

Maar waarom hoeft dit dan niet bij bijvoorbeeld een sinaasappel? Een sinaasappel bevat veel zuur, dat bacteriën zoals salmonella of listeria weghoudt. Een meloen is daarentegen vooral zoet, waardoor deze gevoeliger is voor de groei van bacteriën.

Hiernaast is de ruwe schil van de meloen ook erg aantrekkelijk voor bacteriën om zich op te huisvesten. En meloenen liggen vaak bij het telen op de grond, waardoor het fruit nog sneller in aanraking komt met bacteriën via de grond en het water.

Handige tips

Tip 1: Als je paddenstoelen wast, nemen ze veel vocht op wat tijdens het bakken er weer uitkomt. In plaats van wassen, kun je ze beter schoonvegen met een vochtige doek.

Tip 2: Fruit dat snel kapot kan gaan zoals frambozen, aardbeien of bosbessen, kun je beter pas wassen vlak voor je de vrucht wilt gaan eten.

Tip 3: Wist je dat er in selderij en prei meer troep zit dan je op het eerste oog ziet? Snijdt de boven-en onderkant af en snijdt hierna de groente nog een keer doormidden. Zet de groente rechtop in een bak met ijswater voor ongeveer een kwartier. Je zal vervolgens de troep op de bodem terugvinden.

Tip 4: Bij groente die je met de schil eet, zoals wortel en radijs, is het verstandig om een afwasborstel te gebruiken. Doordat deze groenten in de aarde groeien, is het logisch dat hier soms wat sporen van overblijven. Voor het gebruik nog even goed schrobben dus!

Tip 5: Wil je bladgroenten schoonmaken? Dan is het handiger om de groente eerst te snijden, voordat je het wast. Op deze manier kan er geen vuil blijven hanger tussen de bladeren en de stam.

Bronnen: Het Voedingscentrum, hetkanwel.nl, Keuringsdienst van waarde