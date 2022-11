Wanneer kom ik in aanmerking voor hulp van de voedselbank? Vandaag • leestijd 4 minuten • 57 keer bekeken • bewaren

Je hoopt zelf nooit in een situatie te belanden waarin je er afhankelijk van bent, maar het is wél goed dat dit vangnet bestaat. We hebben het hier over de voedselbank. Door torenhoge inflatie en de energiecrisis zien steeds meer Nederlanders zich genoodzaakt een beroep te doen op voedselbank. Maar wanneer kom je eigenlijk in aanmerking voor een voedselpakket, en wat kun je doen als je niet aan de criteria voldoet?

De voedselbank is niet voor iedereen toegankelijk: er zijn een aantal criteria waar je aan moet voldoen, wil je ervoor in aanmerking komen. Er wordt voornamelijk gekeken naar je inkomsten en uitgaven, en het geld dat je na aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, water en licht verblijft om uit te geven aan kleding en boodschappen.

Vastgestelde norm

Om dit overzichtelijk te houden, heeft de voedselbank voor alle verschillende soorten huishoudens normbedragen vastgesteld. Houd je na het betalen van je vaste lasten minder geld over dan het normbedrag dat op de samenstelling van jouw huishouden van toepassing is? Dan kun je naar de voedselbank. Met het oog op de recente ontwikkelingen heeft de voedselbank de inkomensgrens bovendien verruimd, zodat meer mensen aanspraak kunnen maken op een voedselpakket. Hieronder hebben we de criteria voor je op een rijtje gezet.

Voor een eenpersoonshuishouden ligt de norm op 300 euro per maand, voor een huishouden dat uit twee personen bestaat ligt die norm op 410 euro per maand. Het volledige overzicht van normbedragen kun je hier vinden.

Om in aanmerking te komen voor een pakket mag je als eenpersoonshuishouden maximaal 750 euro aan spaargeld hebben en als meerpersoonshuishouden 1500 euro.

De eventuele overwaarde van je huis wordt niet meegenomen bij de berekening.

Het is voor de voedselbank noodzakelijk om inzicht te krijgen in jouw financiële huishouding. Op die manier moet vastgesteld worden dat je inderdaad recht hebt op een pakket. Dit gebeurt alleen in overleg en met toestemming van jou.

Mogen studenten ook gebruikmaken van de voedselbank?

Nee, studenten mogen geen gebruikmaken van de voedselbank. De voedselbank probeert enkel mensen te helpen die diep in de financiële problemen zitten. Je kunt je als student dus niet zomaar melden bij de voedselbank, tenzij je diep in de schulden zit en je te maken hebt met beslagleggingen. De studieschuld telt niet.

Heb ik voor onbepaalde tijd recht op een pakket van de voedselbank?

In principe heeft iedereen drie jaar recht op een pakket. Er is gekozen voor een termijn van drie jaar omdat deze gelijk is aan de termijn van schuldhulpsanering. Is het pakket na drie jaar nog steeds nodig? Het lokale bestuur van de Voedselbank beoordeelt dan de individuele situatie.

Hoe werkt het intakeproces?

Voedselbanken in Nederland zijn doorgaans weliswaar aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, het zijn zelfstandige stichtingen. Daarom kunnen er verschillen zijn in de intakeprocedure.

Soms mag het aanmeldformulier dat je nodig hebt bijvoorbeeld enkel ingevuld worden door een hulpverlenende instantie. Het is dus verstandig om contact op te nemen met de voedselbank bij jou in de buurt over het intakegesprek. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Op deze website kun je door het invullen van je postcode een voedselbank bij jou in de buurt vinden.

Hoewel de intakeprocedure per voedselbank kan verschillen, moet je in alle gevallen de volgende gegevens meenemen.

Welke gegevens en informatie moet ik meenemen naar het intakegesprek?

Een PDF-bestand van de rekeningafschriften van de laatste twee maanden

Indien je onder bewindvoering staat, moeten een aantal formulieren worden aangeleverd. Het gaat dan om de leefgeld- en bewindvoerdersrekening en het schuldenoverzicht. Ook de beschikking bij uitspraak van de rechter over de Wettelijke schuldsanering moet worden meegenomen.

Beheer je je financiën zelf? Dan is enkel het PDF-bestand van de rekeningafschriften voldoende.

Het aanmeldformulier dat met de uitnodiging mee is gestuurd. moet ook meegenomen worden. In dit formulier moet aangegeven worden wat de samenstelling van het huishouden is.

Wat als ik net niet aan de voorwaarden voldoe?

Voedselbanken richten zich op de groep mensen die het hoofd (bijna) niet boven water kan houden. Daarbij worden strenge criteria gehanteerd; enerzijds omdat er ergens een grens getrokken moet worden, anderzijds om te zorgen dat de hulp ook echt bij de juiste groep terecht komt.

Door de huidige crises in het land zijn er steeds meer mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank. Door de groeiende behoefte aan voedselpakketten en het gelijktijdig veranderende beleid van supermarkten om voedselverspilling tegen te gaan, is de voedselbank bang om op termijn niet meer in de behoefte te kunnen voorzien. Dit is nog een reden om bovengenoemde criteria te hanteren.

Voldoe je dus niet aan de criteria? Dan heb je geen recht op een voedselpakket.

Wat kan ik doen als ik niet naar de voedselbank kan?

In veel gemeenten rukken gelukkig wel verschillende buurtinitiatieven op. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de weggeefkastjes; kastjes die door buurtbewoners gevuld worden met eten dat over is zodat mensen die het nodig hebben hier gratis gebruik van kunnen maken.