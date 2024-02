Wanneer is een product nieuw en wanneer niet meer? Gisteren • leestijd 4 minuten • 7003 keer bekeken • bewaren

Wanneer is een product nieuw? In de praktijk is dat niet altijd even duidelijk. Stel: je koopt een nieuwe auto. Maar als je de koopovereenkomst tekent, blijkt dat de auto al vijf maanden daarvoor op kenteken is gezet. Hij heeft al die tijd in de showroom gestaan. Kun je dan nog spreken van een nieuw product? En heb je recht op korting als een product dat je koopt minder nieuw is dan je veronderstelde? We vragen het aan jurist Charlotte Meindersma.

Wat is de definitie van een nieuw product?

Wanneer is een nieuw product precies nieuw? Opvallend genoeg is hier eigenlijk geen definitie voor, verklaart Charlotte Meindersma. In de basis is een nieuw product een ongebruikt product, legt de jurist uit. Maar of een product nieuw is, hangt af van de situatie, hoe het product verder gepresenteerd wordt en welke “redelijke verwachtingen” je als consument mag hebben.

Hoe oud mag een nieuw product zijn?

Bij de bepaling of een product nieuw is, maakt het niet uit hoe lang een product al op de plank ligt voordat het is verkocht. “Er zijn producten die niet ieder jaar vernieuwen en waarbij dus nog steeds hetzelfde model wordt verkocht als een paar jaar geleden. Het is dan niet het nieuwst geproduceerde product, maar wel nieuw.”

Een goed voorbeeld is de aankoop van een cv-ketel. Als deze cv-ketel drie jaar geleden al is geproduceerd, maar nog niet is gebruikt, is deze nog steeds nieuw. Hij mag dan dus ook als nieuw worden verkocht. Je hebt dan ook geen recht op korting als het product eerder is geproduceerd dan je dacht.

Wanneer is een product het nieuwste product?

Een ouder model van een product mag dus nog steeds als nieuw worden verkocht, als deze nog niet is gebruikt. Het product mag alleen niet verkocht worden als nieuwste product als het om een oudere versie van het product gaat. Meindersma: “Stel dat er een verschil is in de versie die drie jaar geleden is gemaakt en één die een half jaar geleden is gefabriceerd, dan maakt dat uit. Maar als het om hetzelfde model gaat, dan zou er geen verschil in moeten zitten en maakt het dus niet uit wanneer het van de band is gerold.”

Wat is een vernieuwd product?

Volgens Meindersma kan je een product niet zomaar ‘vernieuwd’ noemen. “Je mag niet zeggen dat iets een nieuwe formule, een nieuwe technologie of vernieuwde receptuur heeft, als dat niet zo is. Er moet daadwerkelijk iets zijn veranderd aan het product om dat nieuw te mogen noemen. Je mag een product niet nieuw noemen in de hoop dat mensen dan maar de ‘nieuwste versie’ gaan kopen. Er moet een aanzienlijk verschil zitten tussen de oude en de nieuwe versie van een product om van vernieuwing te kunnen spreken.”

Is een product uit de oorspronkelijke verpakking nog nieuw?

Of een product uit de oorspronkelijke verpakking nieuw kan worden genoemd hangt van de situatie af, volgens Meindersma. “Maar in principe kan een product dat niet meer in de oorspronkelijke verpakking zit als nieuw worden verkocht”, vertelt de jurist. Ze legt het uit aan de hand van een voorbeeld. “Overhemden die helemaal keurig opgevouwen zitten om een kartonnetje kan je passen in de winkel. Als je hem dan toch niet koopt, komt hij aan een hanger in de winkel te hangen. Die wordt als net zo nieuw verkocht, ondanks dat het niet de verpakking heeft dat het oorspronkelijk had. Aan het product zelf is niks veranderd, waardoor het nog steeds nieuw is.”

Het is een ander verhaal als het product beschadigd is en niet meer in de originele verpakking zit. “Als je ziet dat het uit de oorspronkelijke verpakking is en er zijn daardoor krassen ontstaan of het product is op een andere manier al gebruikt, dan mag het niet als gloednieuw verkocht worden. Ook als de beschadiging de functionaliteit van het product niet aantast.”

Kan een product nieuw worden genoemd als dit product al eerder is geregistreerd?

Voor sommige producten maakt de nieuwheid van het product wel uit, omdat dit gevolgen kan hebben voor de garantie. Een goed voorbeeld hiervan zijn auto’s. Stel: je koopt een nieuwe auto vers uit de showroom, maar deze blijkt een aantal maanden daarvoor al op kenteken te zijn gezet door de dealer. De fabrieksgarantie op de auto gaat al in op het moment dat deze op kenteken is gezet. Dit is nadelig voor jou als consument.

Meindersma legt uit: “Als je besluit om de auto te kopen en er gebeurt binnen negen maanden iets mee, denk je gebruik te kunnen maken van de fabrieksgarantie van een jaar. Maar doordat de auto al eerder op kenteken is gezet, is de auto op papier al meer dan een jaar oud. Je hebt dan dus geen recht meer op de fabrieksgarantie.” Volgens de jurist is dat “misleidende reclame”. “Je mag een auto op dat moment niet nieuw noemen”, zegt ze.

Meindersma laat weten dat je om korting kan vragen in dit geval. “Je kunt bij de dealer aangeven dat je de auto normaal gesproken met volledige fabrieksgarantie zou kopen, maar dat dit nu niet het geval is. Daarom wil je het product niet of wil je korting ter compensatie van de maanden die je minder aan fabrieksgarantie hebt.”

Naast de fabrieksgarantie heb je ook wettelijke garantie . Deze garantie is afhankelijk van de gebruiksduur van een product. Als je product binnen onacceptabele tijd stuk gaat, heb je recht op reparatie of een nieuw product. Je kunt hier dus nog aanspraak op maken als je geen gebruik meer kan maken van de fabrieksgarantie op een auto.

