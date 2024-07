Wakker Dier: "Circa 90 procent van de zuivel in supermarkt is sloopmelk"

Wakker Dier begint maandag met een radiocampagne tegen zogeheten sloopmelk. In de spotjes stelt de dierenwelzijnsorganisatie dat populaire producten van zuivelfabrikanten FrieslandCampina, Danone en Arla Foods gemaakt worden van melk van koeien die zijn doorgefokt om meer melk te produceren dan goed voor ze is. "Circa 90 procent van de zuivel in de schappen in de supermarkt is sloopmelk."