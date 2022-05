Wachttijd voor praktijkexamen CBR loopt op tot 22 weken

De huidige wachttijd ligt ruim boven de grens van 14 weken die het CBR in maart vorig jaar stelde om mogelijk noodmaatregelen in te zetten. Die grens werd afgelopen maart bereikt. Toch zet het CBR geen noodmaatregelen in. Rijscholen zouden nog mogelijkheden zien om de wachttijden op te vangen door de opleiding van kandidaten nog beter te plannen.

"We zijn alle zeilen aan het bijzetten en kijken wat we nog extra kunnen doen om de nood te lenigen", aldus een woordvoerder. Het CBR neemt al sinds vorig jaar extra examinatoren aan, maar de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat lastig. Ook werken examinatoren over en worden medewerkers die met pensioen gaan gevraagd langer te blijven. "Op alle fronten vragen we mensen nog een stapje extra te zetten, maar daar zijn grenzen aan."