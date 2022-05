Wachtlijsten bij ziekenhuizen worden maar niet korter

Nog steeds lukte het niet om de wachtlijsten voor ziekenhuisbehandelingen te verkorten, zo schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) . Het aantal mensen dat op een behandeling wacht, is nu nog steeds te vergelijken met het aantal in maart.

Mensen moeten hierdoor langer wachten op zorg. Er worden in een normaal jaar ongeveer twee miljoen operaties uitgevoerd. Door corona schat de NZa dat er nu 100 tot 120 wachtenden zijn voor een operatie.

Een reden voor het niet afnemen van het aantal wachtenden is het hoge ziekteverzuim.

De NZa verwacht dat ziekenhuizen oplossingen gaan zoeken om de lange wachtlijsten te verkorten. Zo zouden ze samen kunnen werken met andere ziekenhuizen of zelfstandige klinieken in de regio die meer ruimte hebben. Of kunnen ze de verdeling van OK-capaciteit optimaliseren.