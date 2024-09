Waarschuwing voor onveilige IKEA-drinkglazen: "Risico op brandwonden"

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor onveilige drinkglazen van IKEA. Als het glaswerk in contact komt met (zeer) hete dranken, kunnen ze barsten. Op die manier kunnen mensen ernstige brandwonden oplopen. Vanwege het risico op verbranding krijgen bezitters van glazen uit de POKAL-reeks het dringende advies er géén hete dranken in schenken.

We bespreken kort om welke soorten glaswerk het gaat, welke risico's je loopt én hoe je de kans op brandwonden kunt beperken.

De waarschuwing geldt voor alle glazen uit de serie POKAL . Glaswerk in deze serie komt in verschillende varianten. Meer specifiek waarschuwt de NVWA voor POKAL-drinkglazen met een inhoud van 27 , 35 en 65 cl .

Voorbeelden van deze drinkglazen zijn in de afbeelding hierboven te zien aan de rechterzijde. Belangrijk om te vermelden is dat de waarschuwing geldt voor alle kleuruitvoeringen van dit glaswerk.

Deze POKAL-drinkglazen kunnen uit elkaar spatten bij een plotseling groot temperatuurverschil, zo waarschuwt de NVWA. IKEA heeft op 31 juli 2024 weliswaar een mededeling over de potentiële gevaren van deze glazen op hun website gepubliceerd, maar de NVWA is van mening dat deze mededeling niet toereikend is.