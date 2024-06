Waarschuwing voor liesbreukmatje Rebound HRD: metalen ring kan breken

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) meldt dat het niet kan uitsluiten dat meerdere ingebrachte exemplaren van het liesbreukmatje Rebound HRD (Hernia Repair Device) op termijn kunnen gaan breken. Dit kan mogelijk ernstige gevolgen hebben. Het meldpunt van het RIVM ontving een melding over een gebroken metalen ring in het implantaat die leidde tot een darmperforatie bij de drager.

Omdat deze implantaten lang in het lichaam blijven, denkt het MEBI dat de kans groot is dat er op termijn meer liesbreukmatjes breken. “Doordat de lies een beweeglijk gebied is, kan door herhaaldelijk buigen metaalmoeheid in de ring ontstaan”, zo schrijft het RIVM op hun website.