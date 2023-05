Waarschuwing: VELUX daklicht kan elektrische schok geven

Onder bepaalde omstandigheden kan er door condensatie een hoge luchtvochtigheid ontstaan. Het is dan mogelijk dat metalen onderdelen van het daklicht (waaronder de ketting, resetknop en regensensor) stroom gaan geleiden. Als je deze onderdelen dan aanraakt, dan kun je een elektrische schok krijgen.

Deze waarschuwing geldt voor de VELUX dakramen op netstroom die in juli 2021 op de markt zijn gebracht en betreft alle venstergroottes. Je herkent deze daklichten aan de code van het daklicht. Als de tweede reeks cijfers met 02 begint (bijvoorbeeld CVU 100100 02 20QDA), dan kan dit ook bij jouw dakraam gebeuren.

VELUX laat weten dat het wel veilig is om het daklicht te gebruiken met de afstandsbediening of de wandschakelaar, maar raak het dakraam zelf dus niet aan.

Neem contact op met VELUX zodat een servicemonteur je daklicht kan inspecteren om er zeker van te zijn dat deze veilig is. Deze inspectie is kostenloos.

Je kunt een afspraak maken voor een servicemonteur via telefoonnummer 030 – 662 96 20 of via support@velux.nl. Het telefoonnummer en mailadres zijn er ook voor meer consumenten die vragen hebben.