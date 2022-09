Waarschuwing Primark: "Te veel lood en formaldehyde in kinderbordjes" Vandaag • leestijd 1 minuten • 349 keer bekeken • bewaren

Primark waarschuwt klanten voor onveilige kinderbordjes. In bordjes die verkocht zijn onder de namen Bunny Character Wooden Plate, Bear Character Wooden Plate en Rainbow Wood Plate zitten te hoge concentraties lood en formaldehyde. Dit kan een risico vormen als ze in contact komen met levensmiddelen.

Daarvoor waarschuwt Primark via de eigen website.

Welke bordjes van Primark zijn onveilig?

Het gaat om de volgende producten en artikelnummers:

- Bunny Character Wooden Plate (Kimball art. no. 8096001)

- Bear Character Wooden Plate (Kimball art. no. 8096002)

- Rainbow Wood Plate (Kimball art. no. 7981401)

De Bunny Character- en Bear Character-bordjes zijn vanaf 11 oktober 2021 te koop geweest in alle Nederlandse filialen van Primark. Het Rainbow-bordje is vanaf 2 juni 2022 te koop geweest in alle Nederlandse filialen.

Waarom zijn deze bordjes onveilig?

Dit zegt Primark er zelf over: "De producten blijken sporen van lood en formaldehyde vrij te geven in concentraties die hoger zijn dan de toegestane concentraties volgens regelgeving van de EU. Dit kan een risico vormen als het in contact komt met levensmiddelen."

Wat moet je doen als jij deze bordjes hebt?

Dat is simpel: gebruik ze niet meer en breng ze terug naar de winkel. Primark geeft aan dat je de bordjes in elk filiaal kunt inleveren om je aankoopbedrag terug te krijgen. Een aankoopbewijs of kassabon is niet nodig om geld terug te krijgen.

Behoefte aan meer informatie? Dan kun je Primark benaderen via help.nl@help.primark.com.

Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit / Primark