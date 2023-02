Waarschuwing: Mogelijk plastic in Karvan Cévitam en ontbijtkoek Peijnenburg

Zowel Koninklijke Peijnenburg B.V. – bekend van de ontbijtkoeken – als Karvan Cévitam – bekend van de limonadesiropen – waarschuwen voor de mogelijke aanwezigheid van plastic in enkele producten uit het assortiment. In dit artikel lees je om welke producten het gaat én wat je kunt doen.

Peijnenburg waarschuwt voor de mogelijke aanwezigheid van plastic in twee varianten van de glutenvrije ontbijtkoek. Deze glutenvrije ontbijtkoeken waren vanaf dinsdag 14 februari mogelijk te koop bij Albert Heijn, PLUS, Hoogvliet en Picnic.

Peijnenburg laat weten dat klanten hun geld terug kunnen krijgen, indien ze in het bezit zijn van één of meer van deze ontbijtkoeken: "Heeft u de glutenvrije ontbijtkoek van de vermelde houdbaarheidsdata in huis? Dan krijgt u uw geld terug. Stuur een e-mail met uw naam, rekeningnummer en een foto van de verpakking, houdbaarheidsdatum en streepjescode naar info@peijnenburg.nl. Wij maken het aankoopbedrag zo snel mogelijk over."