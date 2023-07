Waarschuwing: mogelijk legionellabesmetting door cv-ketels Ferroli

Als jij in het bezit bent van een BlueSense- of BlueHelix-ketel, dan wil je uiteraard weten wat het serienummer is. In de afbeelding hierboven zie je waar je moet kijken, en op de website van fabrikant Ferroli staat uitgebreide informatie . Het serienummer kun je vinden op een witte sticker die aan de onderzijde van de cv-ketel is bevestigd.

Heb jij zo'n ketel? Dan moet je 'm reinigen, en wel volgens instructies van het RIVM. Fabrikant Ferroli heeft een werkinstructie beschikbaar gesteld (.pdf), al is deze voor installateurs, niet voor particulieren. Het is een secuur werkje en moet gebeuren door iemand met kennis van zaken.

Zo wordt verneveling voorkomen, en dat is belangrijk, omdat mensen ziek worden door het inademen van de legionellabacteriën in de verneveling. Dit is met name risicovol voor ouderen, mensen met een verminderde weerstand en rokers, zij hebben meer kans om een ernstige longontsteking te krijgen. Onder de 40 jaar komt dit vrijwel nooit voor. Het drinken van water waar de legionellabacterie in zit, is overigens niet gevaarlijk.