Waarschuwing: brand- en schokgevaar haardrogers TK Maxx

TK Maxx roept uit voorzorg twee haardrogers terug : de Something Cosmetics Ultrapower Ionic Hair Dryer en de Elgetec Beauty Ultrapower Ionic Hair Dryer. Volgens de winkelketen kunnen gebruikers een schok krijgen en bestaat er brandgevaar.

Aan deze haardrogers zit een snoer dat niet aan de veiligheidsnormen voldoet. Het dringende advies is om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de haardrogers.

Klanten kunnen de producten retourneren in een TK Maxx winkel en zullen daar het aankoopbedrag vergoed krijgen. De klantenservice is voor vragen te bereiken op telefoonnummer 010-7114866 of het mailadres service@tkmaxx.nl.