Waarom zijn kruidenplanten uit de supermarkt zo snel verschrompeld?

Een perfect uitziende basilicumplant uit de supermarkt die er na een paar weken zielig bij staat in je vensterbank. Veel consumenten hebben moeite om hun kruidenplantje binnenshuis in leven te houden. Maar hoe komt dat toch?

Verse basilicum, koriander, peterselie, bieslook of munt: altijd verleidelijk om te kopen als je in de supermarkt loopt. Het staat leuk in je vensterbank en is ook nog eens heerlijk door je verse gerechten. Maar als je het koopt omdat je het plantje maandenlang goed wil houden, dan kom je vaak bedrogen uit.

Opgekweekt plantje “kan niks hebben”

Een van de redenen waarom de kruidenplanten het in huis vaak niet lang volhouden, is de situatie waarin ze worden gekweekt. De supermarktplantjes worden geteeld in kassen waar de omstandigheden ideaal zijn. Doordat de hoeveelheid licht, voeding en warmte precies op de planten is afgestemd, groeien ze zo snel mogelijk. Volgens Rogier van Vugt, hoofd horticultuur van de Hortus botanicus in Leiden, zorgt dit ervoor dat de weerstand van de kruidenplantjes relatief laag is. ''Hij kan niks hebben.''

Rogier legt uit dat de planten er in de supermarkt ''wapperig'' uitzien. ''De reis van de kwekerij naar de supermarkt is al een klap voor de kruidenplant'', vertelt hij. ''En het wordt er niet beter op als je hem thuis zet.''

Seizoenen

Omdat de plantjes in kassen zijn gekweekt, kunnen ze het hele jaar verkocht worden. In de natuur kunnen ze echter niet het hele jaar groeien. Als je erover nadenkt om een kruidenplant te kopen is het volgens Rogier belangrijk om de seizoenen daarin mee te nemen. ''In de winter hebben we heel weinig licht in huis, waardoor eigenlijk elk kruidenplantje het niet goed gaat doen.''

Smaak

Ook de smaak van de kruidenplanten is minder door de ''couveuse-situatie'' waarin ze zijn gekweekt. Rogier: ''De smaakstoffen kunnen de plantjes het beste aanmaken als de omstandigheden een beetje ruig zijn, dus met veel licht en frisse lucht. In de kas is dat helemaal niet aanwezig.''

Reactie supermarkten

Kassa heeft contact opgenomen met een aantal supermarkten die kruidenplantjes verkopen: Albert Heijn, Dirk, Lidl en Jumbo. De laatstgenoemde laat weten dat je de planten enkele weken in leven kan houden, mits je ze goed verzorgt. Lidl zegt dat kruidenplantjes voldoende voedingstoffen meegekregen hebben om een aantal weken verder te kunnen groeien. In de herfst en winter groeien de kruidenplantjes minder snel dan in de zomer, maar de juiste manier van verzorgen is hierbij volgens de supermarkt van groot belang.

Volgens supermarkt Dirk kan de levensduur ook een aantal maanden zijn, maar is het goed om in gedachten te houden dat een kruidenplant geen kamerplant is. Op de vraag waarom de plantjes het hele jaar in het schap liggen geeft alleen Dirk antwoord. De supermarkt zegt dat dit komt omdat ‘’die het hele jaar gebruikt worden ter verrijking van gerechten’’. Albert Heijn ging dieper in op het verschil tussen kruidenplantjes en verpakte kruiden, maar heeft onze vragen niet beantwoord.