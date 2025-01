Waarom klopt de resterende tijd op de wasmachine soms niet? Vandaag • leestijd 4 minuten • 7543 keer bekeken • bewaren

Praktisch alle wasmachines hebben een display waar je bepaalde informatie op kunt aflezen, zoals de resterende tijd die de wasmachine nodig heeft om het wasprogramma te voltooien. Maar waarom klopt de resterende tijd op het display van jouw wasmachine soms niet? Dit zijn een aantal mogelijke oorzaken.

Bijna alle moderne wasmachines hebben een digitaal display, en dat geldt zeker voor de standaardvarianten die je in de meeste doorsnee huishoudens treft. Van dat display kun je allerlei informatie aflezen, zoals informatie over het geselecteerde wasprogramma, de temperatuur, de fase van het wasprogramma waar de wasmachine mee bezig is én de resterende tijd.

Veel mensen vinden het handig om te kunnen zien wanneer de wasmachine precies klaar is met het geselecteerde wasprogramma. Dat maakt het makkelijker om je dag in te delen, want als je weet wanneer het wasprogramma klaar is, kun je er bepaalde activiteiten omheen plannen en maak je optimaal gebruik van je beschikbare tijd.

Zo kun je op zaterdagochtend bijvoorbeeld even een wasje draaien en heb je zodra het wasprogramma van start gaat ongeveer twee uur de tijd voor een bezoekje aan de markt. Bij thuiskomst is het wasprogramma vervolgens net voltooid en kun je de was zo uit de machine halen en te drogen hangen. Vochtige was kun je namelijk het beste niet te lang in de trommel laten zitten: het wasgoed droogt op die manier niet en gaat al snel muf ruiken.

Er zijn daarnaast óók zogenaamde miniwasmachines. Deze over het algemeen vrij goedkope machines zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik buitenshuis, zoals op de camping. Het vermogen en de laadcapaciteit van deze machines is over het algemeen vrij beperkt en deze apparaten worden vooral gebruikt om gedurende korte periodes van maximaal enkele weken snel even een klein wasje te draaien. Deze apparaten hebben vaak géén digitaal display, maar een analoge timer. Deze machines vallen dan ook buiten het bereik van wat we in dit artikel bespreken.

Een wasmachine voor doorsnee thuisgebruik heeft met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wél een display. Maar hoe kan het eigenlijk dat de resterende tijd die je op het display ziet soms niet klopt en de was eerder of juist later klaar is?

Optie 1: Te veel wasmiddel gebruikt

Een wasmachine is een slim apparaat en zeker moderne varianten hebben allerlei sensoren. Veel wasmachines kunnen bijvoorbeeld op verschillende momenten in de wascyclus meten hoeveel wasmiddel er in de trommel aanwezig is.

Heb je te veel wasmiddel gebruikt? Dat resulteert in schuimvorming. De wasmachine heeft dan meer water nodig om het overtollige schuim weg te werken, en dat kost mogelijk meer tijd dan dat het display aangeeft.

Dit kun je voorkomen door je aan de voorgeschreven hoeveelheid wasmiddel te houden.

Optie 2: De wasmachine is niet juist beladen

De meeste moderne wasmachines zijn ook uitgerust met een beladingssensor. De wasmachine weet dan hoeveel wasgoed er in de trommel zit en kan op basis daarvan bepalen hoeveel water er bijvoorbeeld nodig is voor één wascyclus.

Ook dit heb je deels zelf in de hand. Het is allereerst verstandig om de trommel nooit helemaal vol te proppen met wasgoed. Als leidraad kun je aanhouden dat je de trommel het beste voor 75 tot 80 procent moet vullen. Aan de bovenzijde heb je dan nog wat ruimte over, ongeveer de breedte van je hand.

Is de trommel van de wasmachine te vol? Dan neemt de kans toe dat de wasmachine het wasprograma niet efficiënt kan voltooien. Je kunt dan bijvoorbeeld resten wasmiddel op net gewassen kledingstukken aantreffen.

Daarnaast kan het helpen om om licht wasgoed en zwaar wasgoed van elkaar te scheiden. Dat heeft te maken met de verdeling van het wasgoed tijdens het centrifugeren.

T-shirts, ondergoed en sokken vallen onder licht wasgoed, een spijkerbroek, een sweater of een trui met capuchon vallen onder zwaar wasgoed. Als je deze kledingstukken indeelt op gewicht en deze stapels apart wast, kan de beladingssensor beter inschatten hoeveel tijd jouw wasmachine nodig heeft om het wasprogramma af te ronden.

Je kunt je daarentegen afvragen of dit in praktisch opzicht haalbaar en wenselijk is: twee kleinere wasjes draaien kost meer water, energie, wasmiddel en tijd dan één grote was, ook al duurt het laatstgenoemde wasprogramma waarschijnlijk langer.

Heeft jouw wasmachine een beladingssensor en kan deze het gewicht van het wasgoed in de trommel meten? Over dit soort wasmachines hoor je regelmatig het advies om éérst het programma te kiezen en de trommel daarna pas te vullen met wasgoed. Op die manier kan de sensor optimaal zijn werk doen.

