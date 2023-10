Waarom is een pondje kaas zo duur?

7 okt. 2023 - 7:45

@pietlimburg U heeft volkomen gelijk. We worden belazerd waar we bij staan. Vele bedrijven maken ernstig misbruik van de conjunctuur "want alles wordt duurder", door hogere personeelskosten en grondstoffen. Er zijn vele, vele, producten waardat helemaal niet voor geldt. Deze bedrijven liften mee met het idee dat het bij de consument tussen de horen zit "dat nu eenmaal alles duurder wordt" en we dit moeten accepteren. Dit werkt ook onnodige inflatie in de hand. Kijk inderdaad naar prijzen in Duitsland en België en of het nu voedselprijzen of benzineprijzen zijn, we worden getilt door de overheid en bedrijven. De Autoriteit Financiële Markten (AFM), heeft ongeveer een halfjaar geleden aan de bel getrokken en gezegd dat met name de supermarkten vele miljarden meer winst hebben gemaakt. "AH let op de kleintjes" , was hun slogan. Ja, ja, vooral op de kleintjes van hunzelf! Ook de verpakkingseenheden van o.a. kaas moet je goed in de gaten houden. Bovendien vraag ik mij steeds meer hardop af of met de predikaten jong, belegen, oud en overjarig niet flink gesjoemeld wordt. Ik kan mij nog herinneren dat vele jaren geleden "overjarige kaas" veel ouder was en pittiger van smaak dan tegenwoordig en dat "oude" kaas thans meer een soort belegen kaas is. Beste mensen we worden van alle kanten flink belazerd.