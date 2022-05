Waarom eten we paaseitjes tijdens Pasen?

Chocolade-eitjes eten is al jaren vaste prik tijdens Pasen. Uit een recente enquête van HEMA blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar liefst 51 paaseitjes eten tijdens en in de dagen voor het christelijke feest. Maar waar komt deze traditie eigenlijk vandaan?

Dan rest natuurlijk nog de vraag, waarom eten we eieren van chocola? ‘‘Eieren zijn nogal breekbaar en gaan snel over datum, zeker als je ze gekookt hebt. Het is dus simpelweg praktischer’’, antwoordt Bosman. ‘‘Daarnaast is Pasen een feest en daarbij horen luxeproducten. Eieren zijn meer functioneel, terwijl chocola werd (en wordt) gezien als luxeproduct.’’