Waardeoverdracht van je pensioen: hoe zit dat?

Wanneer je bijvoorbeeld een andere werkgever krijgt, kan het zomaar zijn dat ook je pensioenuitvoerder verandert. Je opgebouwde pensioen van je vorige werkgever kun je meenemen naar je nieuwe pensioenregelaar, maar dat is niet altijd verstandig. Waar moet je allemaal rekening mee houden? Je leest het hier!

Wanneer je ervoor kiest om je opgebouwde pensioen te laten staan bij je oude werkgever, krijg je dit gewoon uitgekeerd wanneer je met pensioen gaat. Maar je kan er ook voor kiezen om het mee te nemen. Of dat verstandig is, hangt van een aantal zaken af die het waard zijn om uit te zoeken.

Even alles op een rij

Momenteel zijn er drie verschillende soort pensioenen. De uitkeringsovereenkomst is de bekendste: er wordt een uitkering beloofd en de hoogte is afhankelijk van het salaris, diensttijd en het afgesproken opbouwpercentage.

De premieovereenkomst belooft een premie. De hoogte van de premie-inleg en de beleggingsresultaten bepalen de hoogte van het pensioenkapitaal waarmee op pensioendatum een pensioen moet worden gekocht. Veel variabelen, de hoogte van het pensioen is minder zeker. Wat wel helpt is een zo’n hoog mogelijke premie-inleg.

Tot slot is er de – niet veelvoorkomende – kapitaalovereenkomst. Zoals de naam al doet vermoeden is een kapitaalovereenkomst een pensioenregeling waarbij het kapitaal vaststaat. Niet het pensioen want op de pensioendatum is het uiteindelijk aan te kopen pensioen afhankelijk van o.a. de overlevingskansen en marktrente. Net zoals bij een premieovereenkomst.

Nu het onderscheid tussen de drie varianten duidelijk is, moet je weten dat er een grote verandering aan gaat komen. De Wet toekomst pensioenen (WTP), die momenteel nog bij de Tweede Kamer ligt, gaat ervoor zorgen dat er voortaan alleen nog premieovereenkomsten zijn toegestaan. De voor- en nadelen van de beleggingen, marktrente en overlevingskansen komen voortaan bij de deelnemers te liggen.

Het is de bedoeling dat het pensioen in de toekomst beweeglijker wordt en beter aansluit bij de economische ontwikkelingen. Dat wordt in ieder geval een ding minder om rekening mee te houden!

Taaie kost

Dirk-Jan Plate is onafhankelijk pensioenadviseur bij Pensioenlogica.nl en buigt zich maar al te vaak over vragen die mensen hebben over waardeoverdracht. “Dat snap ik ook al te goed. Ik geef wel eens trainingen aan juristen over dit onderwerp en die hebben er ook moeite mee, laat staan de gemiddelde consument”, vertelt hij lachend.

Wanneer we het hebben over waardeoverdracht bestaan er twee vormen: collectieve en individuele waardeoverdracht. Er is sprake van een collectieve waardeoverdracht wanneer een pensioenfonds liquideert of wanneer een bedrijf naar een andere pensioenuitvoerder gaat. Bedrijfstakbreed wordt er dan overgestapt, wanneer het bedrijf bijvoorbeeld alle pensioenen op een plek wil hebben.

Individuele waardeoverdracht

Individuele waardeoverdracht komt voornamelijk voor wanneer je van baan wisselt. Als je maar een klein pensioentje hebt (< €520,35 in 2022), mag je oude pensioenuitvoerder ervoor kiezen deze ‘automatisch’ over te dragen. Het alternatief zou zijn dat de potjes gewoon blijven staan, tenzij je er zelf voor kiest deze over te dragen.

Met grotere pensioenen kom je voor een keuze te staan: overdragen of niet overdragen. “Stel jezelf eens de vraag: waarom zou je het overhevelen?”, legt Plate uit. “Een reden zou zijn omdat je bij je nieuwe pensioenregelaar minder wordt belegd en je dus meer zekerheid krijgt. Maar met de aankomende WTP wordt je pensioen hoe dan ook belegd, dus die vlieger gaat niet meer op.”

“Vroeger werd nog wel eens aangeraden om alles over te hevelen zodat het overzichtelijk blijft”, gaat Plate verder. “Maar ook dat komt niet echt meer aan de orde omdat je een online pensioenoverzicht hebt waar je alles op een rijtje ziet staan.”

Wet toekomst pensioenen maakt het je makkelijk

Er is in de toekomst dus minder reden om je pensioen over te hevelen, aldus Plate. “Ik ben zelf voorstander van meerdere potjes, want dan spreid je ook het risico. Zeker als we straks gaan beleggen, wil je niet al je eieren in één mandje hebben. Dus heel simpel gezegd: ik heb tot nu toe niet vaak een goed argument gehoord om het wel te doen. De argumenten die vroeger hout sneden, zoals het behouden van garanties of het juist verkrijgen van garanties zie je steeds minder. Echter maak je beslissing nooit te snel. Waardeoverdracht of het laten staan van de waarde is niet alleen van invloed op het ouderdomspensioen maar bijvoorbeeld ook op het partnerpensioen. Het beste advies is altijd afhankelijk van de persoonlijk situatie van de deelnemer: elke situatie is uniek. Dat is wat mijn werk zo mooi maakt."

Zoals eerder gezegd ligt de wet momenteel nog bij de Tweede Kamer. Afhankelijk van de wetsbehandeling in de Tweede en Eerste Kamer, gelden de nieuwe regels naar verwachting vanaf 1 januari 2023. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus uiterlijk tot 1 januari 2027.