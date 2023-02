Alles over de Provinciale Staten: hoe vullen we de ruimte in? Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Op 15 maart mogen we weer naar de stembus voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. En hoewel het misschien lijkt dat de verkiezing vooral gaan over de samenstelling van de Eerste Kamer, gaat het ook om je directe omgeving. Want hoe die omgeving er uit ziet, of je schone lucht in ademt, hoe hoog het grondwater staat: het zijn allemaal taken van de provincie of het waterschap. En politieke partijen denken nogal verschillend over hoe deze taken moeten worden opgepakt. Er is dus op 15 maart echt wat te kiezen.

Kassa gaat daarom in een serie van vier reportages op zoek naar onderwerpen waar burgers direct de invloed van de provincie of het waterschap merken. In aflevering twee gaat het over ruimte. Het is de provincie die over de invulling van deze ruimte gaat. Waar komen wegen, waar komt natuur, waar komen nieuwe woningen en waar komen windmolens?

Geluidsoverlast

Omwonenden van de Noorder IJplas van Amsterdam zijn boos. Want in de prachtige waterrijke omgeving waar ze nu nog naar alle tevredenheid wonen komen 200 meter hoge windmolens te staan. Ze maken zich grote zorgen over de geluidsoverlast en vrezen dat hun uitzicht verpest gaat worden. Is er niet ergens anders ruimte te vinden waar molens kunnen staan?

Kernenergie

In de provinciale politiek in Noord-Holland wordt verschillend gedacht over de plaatsing van windmolens. De VVD ziet niets in het plaatsen van windmolens op land. Tenzij het echt niet anders kan moeten die in zee komen te staan. In combinatie met bijvoorbeeld kernenergie moet dat genoeg duurzame energie opleveren volgens de partij.

Klimaatcrisis