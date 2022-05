Waar komt de accu van een elektrische auto eigenlijk terecht?

aad piraat

11 apr. 2022 - 11:04

Mogelijk is de hoogleraar met de reportage van deze deskundige niet bekend. De elektrische auto is volgens onderzoek van een Belgische professor pas na 700.000 km groen. Professor Ernst deed de berekeningen op verzoek van het RTBF- programma Auto Mobile."De belangrijkste reden dat het zolang duurt voordat een elektrische auto beter is voor het milieu, heeft te maken met de energiecentrale waar de elektriciteit uit komt. Die centrales wekken stroom op met ’vuile’ steenkolen of gas. Als de stroom uit een windmolen of van zonnepanelen zou komen, hoeft een elektrische auto slechts 30.000 tot 40.000 kilometer meer te rijden dan een benzine - auto om milieuwinst te halen. In ons land is nog maar een heel beperkt percentage van de stroom groen." Maar daarmee zijn we er nog niet, in de praktijk wordt de extra vervuiling bij de productie van accu’s vrijwel nooit meegenomen. En als laatste de productie van de motoren. Daarin zitten permanente magneten in waar neodymium voor gebruikt wordt, waarvan winning en productie extreem vervuilend zijn. De Britse krant ‘Daily Mail’ veroorzaakte veel opschudding met een rapportage over de Chinese industriestad Baotou, de plek waar een groot deel van de wereldvoorraad van neodymium gewonnen wordt. De rapportage bevatte schokkende foto’s over gifmeren en verhalen van bewoners over gezondheidsproblemen zoals kanker, huidproblemen en uitvallende tanden, dat schuiven ze onder het arrogantiekleed.

3 Reacties