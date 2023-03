VVN: "Snelheid op provinciale wegen moet van 80 naar 60 km/u"

Veilig Verkeer Nederland (VVN) pleit ervoor dat de maximumsnelheid op provinciale wegen wordt verlaagd van 80 kilometer per uur naar 60 kilometer per uur. Dit om verkeersongevallen te voorkomen. Volgens VVN gebeurt 41 procent van de dodelijke verkeersongevallen namelijk op 60- en 80-kilometerwegen. De organisatie baseert zich daarbij op cijfers van de politie.

"Dat geldt zeker ook voor deze wegen. 60- en 80-kilometerwegen zijn over het algemeen niet optimaal veilig en geloofwaardig ingericht. Met de overheid is gekozen voor de zogenoemde risico-gestuurde aanpak en dan past het niet dat op een weg met bomen op 60 cm afstand, 80 km gereden mag worden", aldus Veilig Verkeer Nederland.

"Het gevaar zit in de inrichting van de wegen", zegt ze. De infrastructuur op provinciale wegen is vaker onveilig. Als voorbeeld noemt de zegsvrouw het gebrek aan vangrails, korte opritten of het missen van een middenberm. "Er is maatwerk nodig om te kijken welke maatregel op welke weg werkt. Daarin zien wij kansen."