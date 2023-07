VVD noemt gedrag rijscholen onacceptabel 29-01-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Regeringspartij VVD is kwaad op rijscholen die bewust de boel bedonderen doordat zij met trucjes klanten laten slagen. Tweede Kamerlid Barbara Visser van de liberalen spreekt over onacceptabel gedrag en louche praktijken. Zij vindt dat kandidaten die op frauduleuze wijze zijn geslaagd voor hun theorie, verplicht opnieuw examen moeten doen.

Visser reageerde donderdagavond op het bericht van RTL dat het theorie-examen van het rijvaardigheidsbureau CBR ,,op straat'' zou liggen. Rijscholen maken daar handig gebruik van en laten met trucjes tienduizenden cursisten slagen. De rijscholen kennen precies de vragen die het CBR in het examen kan gaan stellen.

In hoog tempo stampen ze de antwoorden er in een paar uurtjes in bij de cursisten. Die leren tijdens zo'n zogenoemde turbocursus vooral de antwoorden. Visser vreest voor de verkeersveiligheid. ANP