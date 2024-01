Vriezer ontdooien? Volg deze handige tips! 13-12-2023 • leestijd 3 minuten • 50451 keer bekeken • bewaren

Af en toe je vriezer ontdooien is een heel goed idee. Naast dat je de ijsvorming op deze manier tegengaat, wordt je vriezer ook nog eens zuiniger. Een laagje ijs van slechts twee millimeter dik betekent al dat de vriezer tien procent meer energie verbruikt. Hoog tijd om er even de stekker uit te trekken dus!

De winter is het beste moment om je vriezer te ontdooien. Kies een dag uit waarop het ’s avonds flink afkoelt en ontdooi dan je vriezer. Alle spullen uit je vriezer kunnen namelijk in een tas of doos de hele nacht buiten in de nachtvorst staan, terwijl je vriezer na het ontdooien en schoonmaken de hele nacht kan drogen.

Wanneer is het tijd om mijn vriezer te ontdooien?

IJsvorming in je vriezer is helaas onvermijdelijk en dus is het een goed idee om eens in de zoveel tijd even de stekker eruit te trekken. In een gewone vriezer zal dit zo’n zes keer per jaar zijn. Er bestaan echter ook low frost vriezers die je minder vaak hoeft te ontdooien. Bij dit soort vriezers is ontdooien meestal maar twee keer per jaar nodig. Tenslotte zijn er nog de no frost vriezers. Zoals de naam al verklapt is er bij deze vriezer helemaal geen sprake van ijsvorming en is ontdooien niet nodig.

Benodigdheden

Voor het ontdooien van je vriezer heb je de volgende spullen nodig:

Lekbak.

Handdoek.

Houten spatel of plastic ijskrabber.

Optioneel: haarföhn, plantenspuit, ventilator of ontdooispray.

Emmer water met soda of schoonmaakmiddel

Stappenplan

Zet de vriezer uit

Hoewel sommige vriezers een uitknop hebben, welke vaak te vinden is boven op de vriezer, is de meest betrouwbare manier om gewoon even de stekker uit het stopcontact te halen.

Haal je vriezer leeg

Haal je diepvriesproducten en lades uit je vriezer. Zoals eerder genoemd kun je je producten in de winter gemakkelijk in de tuin of op het balkon bewaren. In de zomer wordt dat lastiger als je geen extra vriezer hebt. Zorg dus dat je de producten zoveel mogelijk opmaakt voordat je je vriezer ontdooit.

Zorg voor handdoeken of een eventueel een lekbak

Het smeltwater van de vriezer kan bij sommige vriezers gedeeltelijk worden opgevangen door via een pijp of rubberen slang onderaan de vriezer. Je kan in en rondom de vriezer ook handdoeken plaatsen om het water op te vangen. Is het al een hele tijd geleden sinds je de vriezer voor het laatst hebt ontdooid en is er veel ijsvorming ontstaan? Dan kun je ook overwegen om een lekbak onder de vriezer te plaatsen. Of vang het water en de brokken ijs zelf op in een emmer of teiltje.

Het ontdooien kan beginnen

Hoewel je natuurlijk gewoon geduldig kan wachten tot je vriezer helemaal ontdooid is, zijn er ook een aantal manieren om het proces te versnellen. Naast speciale ontdooisprays, kun je ook gewoon een plantenspuit vullen met warm water of een haarföhn gebruiken om zo het ijs een stuk op weg helpen. Gebruik vervolgens een houten spatel om het ijs los te wrikken. Let op: gebruik geen scherpe voorwerpen om dit te doen, want dat kan schade aan je geliefde vriezer opleveren.

Maak de vriezer schoon

Met wat warm water en soda of allesreiniger kun je je vriezer even schoonmaken, wat voor een aangename geur zorgt in je vriezer.

Je kan weer inpakken

Zodra je met bovenstaande stappen klaar bent, kun je de stekker weer in het stopcontact doen. Even wachten tot de vriezer weer is afgekoeld, en de lades met diepvriesproducten kunnen er weer ingezet worden. Als je erin geslaagd bent om de producten goed koud te houden, zorg er dan wel even voor dat je het ijs van de producten veegt voordat je ze weer terug stopt.

Bron: Kieskeurig/AEG