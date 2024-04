Voorkom woningbrand: zo gebruik je elektrische apparaten veilig Vandaag • leestijd 4 minuten • 6300 keer bekeken • bewaren

Wist je dat veel branden ontstaan door onzorgvuldig gebruik van elektrische apparatuur in huis? Verzekeraars geven aan dat maar liefst de helft van de woningbranden wordt veroorzaakt door elektrische apparaten. De wasdroger staat met stip op nummer één. Wil je woningbrand voorkomen? Raadpleeg dan deze negen tips.

1. Reinig filters van elektrische apparaten en maak ze stofvrij

De rommel die achterblijft in filters kan brandgevaarlijk zijn. Met name het niet goed reinigen van het filter van de afzuigkap en wasdroger zijn veelvoorkomende oorzaken van woningbranden. Maak daarom één keer in de drie maanden het vetfilter in de afzuigkap goed schoon of vervang deze. Het pluizenfilter van de wasdroger moet zelfs na iedere droogbeurt worden gereinigd. De luchtafvoerslang van wasdrogers moet ook minstens één keer per jaar stofvrij worden gemaakt.

Ook andere apparaten moeten stofvrij worden gehouden om brand te voorkomen. Maak de ruimte rondom inbouwapparaten minstens één keer per jaar goed schoon met een stofzuiger. Ook bij apparaten met een ventilator is het belangrijk om deze stofvrij te houden.

2. Zorg ervoor dat apparaten hun warmte kwijt kunnen

De warmte die apparaten afgeven, moet weg kunnen. Met name bij inbouwapparatuur is het belangrijk om over ventilatie na te denken. Maar ook apparaten die een ventilator hebben om oververhitting te voorkomen, hebben ruimte nodig. Zorg er dus voor dat deze ventilator niet geblokkeerd wordt. Voorbeelden hiervan zijn wasdrogers, magnetrons, elektrische ovens, computers en haarföhns.

Het is ook verstandig om mobiele telefoons niet onder je kussen op te laden en niet met je laptop in bed te duiken. Ook moet je je telefoon of laptop niet in de volle zon leggen. De batterij kan dan niet goed de warmte kwijt en dit kan voor brandgevaarlijke situaties zorgen.

3. Gebruik originele opladers, geen goedkope namaak

Bij veel branden die ontstaan door elektrische apparaten is de oorzaak te vinden in een verkeerde oplader. Om de brandveiligheid in je huis te vergroten, is het verstandig om de oplader te gebruiken die bij de aankoop van het elektrische apparaat is meegegeven. Als deze kapot of kwijt is, is het aan te raden om een nieuwe originele lader te kopen. Deze zijn veiliger dan de goedkope merkloze opladers, omdat ze meestal automatisch stoppen als het apparaat volledig is opgeladen. Hierdoor wordt oververhitting voorkomen.

4. Zet apparaten uit, NIET op stand-by

Je zult het vast zelf weleens hebben gemerkt bij je laptop of televisie. Als een elektrisch apparaat aan staat, worden onderdelen van het apparaat warm. Bij een apparaat in de stand-by stand blijven deze onderdelen warm. De warmte kan in combinatie met stof binnenin het toestel brand veroorzaken. Het risico is minder groot bij moderne televisies, maar voorkomen is beter dan genezen. Zet apparaten daarom helemaal uit. Dit bespaart ook nog eens energie!

Er zijn tegenwoordig elektrische apparaten, zoals televisies, die geen uitknop meer hebben en standaard in de stand-by stand gaan. Je kunt dit apparaat aansluiten op een stekkerdoos met een aan-uit schakelaar. Je hoeft dan niet de stekker uit het stopcontact te trekken om het apparaat uit te schakelen.

5. Sluit je elektrische apparaten verstandig aan

Ook als je het elektrische apparaat volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt, kan het nog fout gaan. Het is belangrijk om erop te letten hoe je een apparaat aansluit op de stroom. Als je voor het aansluiten een kabelhaspel gebruikt, moet je die helemaal uitrollen. Wanneer je dat niet doet, kan het opgerolde snoer in de haspel warm worden. Hierdoor kan het isolatiemateriaal smelten en kan er kortsluiting ontstaan.

Daarnaast is het niet aan te raden om stekkerdozen op elkaar aan te sluiten. Stekkerdozen hebben namelijk een maximaal vermogen. Als je deze op elkaar gaat aansluiten is de kans groot op overbelasting. Grote stroomverbruikers zoals elektrische frituurpannen, vaatwassers, wasmachines of wasdrogers kun je beter rechtstreeks op een stopcontact aansluiten.

6. Haal elektrische apparaten uit de oplader als ze volledig zijn opgeladen

Veel mensen laden hun telefoon of tablet op als zij gaan slapen. Het elektrische apparaat zit hierdoor urenlang aan de oplader, terwijl deze vaak binnen een paar uur al is opgeladen. Als de oplader in het stopcontact zit, wordt deze warm en dit kan zorgen voor kortsluiting. Laat je apparaten dus niet onnodig lang aan de oplader liggen en trek de oplader uit het stopcontact.

7. Gebruik elektrische apparaten NIET als je afwezig bent

Sommige apparaten zijn zo brandgevaarlijk dat het niet aan te raden is om ze te gebruiken als je niet thuis bent. Doordat hete lucht en stof een ‘ideale’ combinatie zijn voor brand, zorgen met name wasdrogers voor gevaar. Zet de wasdroger dan ook alleen aan als je thuis bent en wakker bent. Ook het opladen van de accu van de elektrische fiets kun je beter overdag doen en als je thuis bent.

8. Let op wat je in de wasdroger stopt

De wasdroger staat op nummer één als het gaan om brandgevaarlijke elektrische apparaten en moet daarom, zoals eerder genoemd, goed stofvrij worden gehouden.

Daarnaast is het belangrijk om te letten op de kleding die je in de droger stopt. Kleding met verf-, olieresten en wasverzachter kunnen de droger aantasten. Er blijft dan een vetlaagje achter in de droger, waardoor het apparaat niet kan meten of de was al droog is. De droger gaat hierdoor onnodig lang door en dit kan voor oververhitting zorgen.

9. Elektrische dekens en halogeenlampen extra gevaarlijk

Alle elektrische apparaten kunnen een brand veroorzaken als ze niet goed worden gebruikt. Toch zijn er een aantal die extra brandgevaarlijk zijn. Naast de wasdroger zijn ook elektrische dekens en halogeenlampen berucht.

De bedrading van een elektrische deken slijt erg snel en dat kan voor kortsluiting zorgen. Een elektrische deken moet je oprollen en niet opvouwen als je hem opbergt. Ook moet je hem na ongeveer zeven jaar vervangen.

Halogeenlampjes kunnen heel snel schroeiplekken veroorzaken. Hieruit kan een brand ontstaan. Zorg er dan ook voor dat halogeenlampen niet te dicht bij gordijnen en andere meubels worden geplaatst.