Voorkom schimmel in zowel de douche als de badkamer met deze tips! Vandaag • leestijd 3 minuten • 31060 keer bekeken • bewaren

Ook last van schimmel in je badkamer? Dan ben je zeker niet de enige. Schimmels houden van vocht en daarom is de badkamer voor hen dé ideale plek om te groeien. Maar schimmels creëren niet alleen lelijke plekken, ze zijn ook slecht voor je gezondheid. Je badkamer ontluchten is daarom belangrijk. Maar hoe doe je dat? In dit artikel lees je wat je moet doen én wat je vooral niet moet doen.

Schimmel kom je tegen op plekken die langdurig vochtig zijn. Zo kun je ze in de badkamer tegenkomen op kitranden (bij onder andere de wastafel, douchebak en het bad), de bovenzijde van de muur, het plafond en het voegwerk tussen de tegels. Je kan de schimmel herkennen aan de zwarte kleur en muffe geur.

Gezondheidsklachten

Het inademen van schimmelsporen kan leiden tot verschillende problemen met de luchtwegen. Denk daarbij aan benauwdheid, astmatische klachten, irritaties van de luchtwegen en hoestbuien.

Let vooral op bij de zwarte schimmel – die veel in de badkamer voorkomt. Daar zit namelijk een hoge concentratie mycotoxine in. Door dat stofje kun je last krijgen van huidirritatie en jeuk. Heb je hele heftige klachten? Het kan dat je dan allergisch bent voor schimmel.

Draag beschermende kleding als je schimmels verwijdert

Allereerst moet je de huidige schimmel verwijderen om het in de toekomst te voorkomen. Trek tijdens het verwijderen beschermende handschoenen aan en draag een mondkapje om je luchtwegen te beschermen. Maak de schimmelplekken eerst nat en breng vervolgens een antischimmel product aan.

Werkende producten zijn baking soda, azijn, ammonia (een oplossing van ammoniak in water), bleek en een speciale schimmelverwijderaar. In het geval van baking soda, ammonia en bleek verdun je het met heet water. De verhoudingen daarvan zijn:

Zes gram making soda met één liter heet water

Twintig procent ammonia met tachtig procent water

25 milliliter bleek met één liter water

Smeer het mengsel met een doek of spons op de schimmelplekken en laat het vervolgens intrekken. Spoel vervolgens de plekken af. Herhaal de stappen als je ziet dat niet alle schimmel weg is.

Schimmel in de badkamer en douche verkomen? Dat doe je zo!

Schimmel verwijderen is één ding, maar het liefst voorkom je dat er überhaupt schimmels in de badkamer verschijnen. Het belangrijkste daarbij is om je badkamer goed te luchten. Dit zijn de ‘do’s-and-don’ts’ van je badkamer ontluchten.

Doen: Houd tijdens het douchen de badkamerdeur dicht

Door de deur dicht te houden tijdens het douchen, voorkom je dat er vocht in huis komt. Mocht je een mechanische ventilatie in huis hebben, zet deze dan tijdens de douchebeurt op de hoogste stand.

Doen: Maak de muren en de vloer droog

Na het douchen is het handig om de muren en vloer droog te maken met een wisser of handdoek. Vergeet daarbij niet de douchecabine of indien van toepassing het bad.

Doen: Zet je raam open tijdens het douchen

Heb je een raam in je badkamer? Zet die dan direct open, laat hem na de douchebeurt nog eventjes openstaan en sluit hem vervolgens weer. Door het raam te openen, kan de vochtige lucht makkelijker naar buiten en de droge lucht naar binnen. Heb je geen raam? Dan is een goed werkend ventilatiesysteem noodzakelijk.

Niet doen: Badkamerdeur na het douchen dichthouden

Tijdens het droogmaken van de omgeving is het slim om de badkamerdeur nog even gesloten te houden voor ongeveer vijftien minuten. Laat gedurende dat kwartier ook de ventilatie aan staan. Maar let op! Zet na dat kwartier de deur weer even open voor minstens een half uur zodat de ruimte weer kan luchten.

Niet doen: Zie je alsnog ergens schimmel? Verwijder het nooit droog!

Het is noodzakelijk om altijd water te gebruiken om schimmel in de badkamer te verwijderen. Ga je met een droge doek over de schimmel, dan verspreid je een grote hoeveelheid schimmelsporen die zich in de lucht verder gaan verspreiden.