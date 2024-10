Voorkom brandgevaar en vieze geurtjes! Zó maak je de afzuigkap schoon

Uit TNO-onderzoek blijkt dat de concentraties fijnstof in de lucht door koken in veel huizen te hoog is. In meer dan 80 procent van de Nederlandse woningen waar onderzoek is gedaan, was dit het geval. Met name doorkomen verhoogde waarden van stikstofdioxide (NO2) in de lucht. Hierbij worden de advieswaarden voor NO2 vaker overschreden dan bij elektrisch koken. Voor volwassenen en kinderen is dit niet goed. De laatste groep kan door de slechte luchtkwaliteit in huis eerder astma ontwikkelen.Wat maakt dat eten klaarmaken niet goed is voor het binnenklimaat?komen in de lucht, vooral als je op gas kookt. Dit gebeurt zelfs als je enkel water opzet voor de aardappels of de pasta of rijst. Zet dus niet alleen de afzuigkap aan als je verwacht dat het gaat stinken, maar óók als je simpelweg water kookt.Als je water opwarmt op een elektrisch fornuis of in een waterkoker heb je minder last van deze verbrandingsstoffen. Maar, dat maakt deof een ander elektrisch fornuis niet meteen brandschoon. Tijdens het bakken, braden of roerbakken van groenten komt er namelijk ook fijnstof vrij, uit de pan zelf.Wil je er dus voor zorgen dat de lucht in je keuken niet al te zeer vervuild raakt, zet dan de afzuigkap aan. Heb je een recirculatie-afzuigkap? Die is goed in het filteren van kookgeurtjes. Maar fijnstof en stikstofdioxide kan die niet zo goed uit de lucht halen. TNO raadt daarom aan om altijdte zetten, tijdens het koken én tot een half uur erna.Een afzuigkap verbetert de luchtkwaliteit in huis, zo blijkt. Extra reden dus om dit apparaat goed schoon te houden.