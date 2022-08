Voor het eerst daling in vleesaanbiedingen sinds 2015

23 jul. 2022 - 4:46

U verkondigt iets wat niet klopt. Zowel Wakker Dier als Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zeggen dit over het dalende aantal vleesaanbiedingen: "In lijn met het klimaatakkoord zetten supermarkten in op het verhogen van het aandeel plantaardige eiwitten in het consumentendieet." Vlees duur? Hoe komt u daar nou bij?! Een kilo halfomhalfgehakt voor 3,98. Is dat duur? Nee. 'Mensen kunnen zich steeds minder vlees veroorloven' schrijft u. Is er dan een wet of regel waarin staat dat iedereen altijd maar elke dag recht heeft op een stuk vlees? Die is er niet. Dat elke dag vlees eten is een na-oorlogse gewoonte geworden die hedentendage ter discussie staat. Een keertje overslaan, een alternatief, is dat nou zo'n opoffering? Consumenten kiezen steeds vaker bewust voor (een keertje) geen vlees eten. Dat is een feit.