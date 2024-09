Voor 180.000 euro opgelicht door je geliefde? Dit is pig butchering Vandaag • leestijd 4 minuten • 220 keer bekeken • bewaren

Een nieuwe, steeds meer voorkomende variant op datingfraude is pig butchering. Een varken vetmesten om deze vervolgens te slachten, is de vrije interpretatie. Via een datingapp of sociale media komen slachtoffers in contact met zogenaamde rijke en knappe mannen of vrouwen die hun vertrouwen winnen en ze gouden bergen beloven. Maar uiteindelijk wordt het slachtoffer met enorme emotionele en financiële schade achtergelaten.

180.000 euro gestolen

Dit overkwam ook zakenvrouw Emma, die anoniem haar verhaal doet in Kassa. Via een datingapp leerde ze een Engelsman kennen waar het meteen mee klikte. Ze stuurden honderden berichten en foto’s heen en weer, en er bloeide een romantische connectie op.

Deze man, ene Angus, vertelde haar al snel dat hij zich voor zijn werk bezighield met beleggingen en cryptovaluta. Emma had zelf ook cryptomunten en zijn kennis over de beleggingsmarkt kwam betrouwbaar over.

Na wekenlang dagelijks romantische berichten heen en weer te sturen, is Angus een vast onderdeel van haar dag. Ze maken plannen om elkaar op korte termijn te ontmoeten. Op een gegeven moment stelt hij voor om haar te helpen met beleggingen in cryptovaluta en stuurt haar een website door. Dit blijkt achteraf een namaakversie van het legitieme cryptoplatform FBS te zijn.

Het begint met kleine bedragen, maar Emma ziet haar geld groeien en zet steeds meer in. Uiteindelijk ruim 180.000 euro, geld dat ze als ondernemer apart had staan voor haar oude dag. Maar dan krijgt Emma bericht dat ze nog eens twintig procent belasting zou moeten betalen over haar winstbedrag. Het komt erop neer dat ze nog eens 120.000 euro zou moeten storten, om aan de zogenaamde belastingeis te voldoen.

Het contact met Angus wordt vanaf dat moment grimmiger. Emma realiseert zich dat het niet in de haak is en doet aangifte bij de politie. Al haar geld lijkt verdwenen.

Slachtoffers verliezen tonnen en het aantal meldingen neemt toe

Pig butchering is een groeiend probleem. Bij de Fraudehelpdesk kwamen in 2023 in totaal 130 meldingen binnen, in 2024 zijn het er – met nog ruim drie maanden te gaan – tot nu toe al 170.

Advocaat Marius Hupkes staat meerdere mensen bij die slachtoffer werden van een combinatie van datingfraude en beleggingsfraude, wat pig butchering in feite is. Hupkes legt uit dat er internationale criminele bendes zijn die hun slachtoffers op geraffineerde wijze bespelen om hun vertrouwen te winnen, om ze vervolgens geld afhandig te maken.

Het gaat vaak om tonnen schade per persoon. Die geldstromen zijn lastig te traceren, en er is dan ook haast bij geboden om te proberen nog geld via online beleggingsplatformen of andere financiële tussenpartijen terug te krijgen, voor het geld verder is doorgesluisd.

The Tinder Swindler

Ayleen Charlotte werd ook slachtoffer van datingfraude. Haar verhaal is te zien in de wereldberoemde Netflix-documentaire The Tinder Swindler.

Ayleen benadrukt dat datingfraude – waar allerlei varianten van zijn – iedereen kan overkomen. Daders maken gebruik van geraffineerde technieken om het vertrouwen van hun slachtoffer te winnen, en zullen op een gegeven moment geld nodig hebben of voorstellen om je geld ergens in te investeren.

Ayleen heeft de ervaring dat melding doen bij de politie niet altijd direct serieus wordt genomen. Ze pleit voor een verschuiving in de manier waarop naar slachtoffers wordt gekeken en hoe er met hen wordt omgegaan.

En het is volgens Ayleen nodig dat slachtoffers zich niet schamen voor wat ze is aangedaan, maar dat ze naar de politie stappen en aangifte doen. Juist om dit soort criminele bendes aan te kunnen pakken.

Slachtoffers van datingfraude moeten zich niet schamen, het kan iedereen overkomen Ayleen Charlotte (bekend van The Tinder Swindler)

Politie: "Doe vooral wél aangifte"

Ook de poltie ziet een groeiend aantal gevallen van pig butchering en zet in op preventiebeleid. Ruben van Well van het cybercrimeteam van de politie Rotterdam reageert in de studio.

Van Well benadrukt het belang van melding doen bij de politie als je slachtoffer bent van datingfraude, en noemt cyberschaamte als maatschappelijk probleem. Dit zorgt ervoor dat de meeste mensen die zoiets overkomt geen aangifte doen. Well begrijpt ook de frustratie van mensen die het gevoel hebben dat er na hun aangifte niet achter een 'boef' wordt aangegaan.

De politie probeert echter op basis van meldingen de grotere operatie van criminele organisaties die zich hier mee bezighouden te dwarsbomen. Juist op basis van informatie uit verschillende aangiften kunnen zij een patroon of een rode draad ontdekken in de overeenkomsten en op basis daarvan de werkwijze van de criminelen verstoren om meer slachtoffers te voorkomen.

Zo voorkom je dat jij erin trapt

Ayleen Charlotte en Ruben van Well hebben de volgende tips om te voorkomen dat je hier slachtoffer van wordt.

Ayleen benadrukt bijvoorbeeld dat er een alarmbel af zou moeten gaan als er een gevoel van haast of druk wordt gecreëerd om te handelen. Bijvoorbeeld om geld te lenen, iets te betalen of ergens in te beleggen. Je zou dan het beste iemand anders in vertrouwen kunnen nemen om het te vertellen en een rustpauze inlassen voor je een beslissing neemt over hetgeen dat er van je gevraagd wordt. Die afkoelperiode maakt vaak al een hoop duidelijk.