Voldoet het nieuwe abonnementsmodel van Meta aan de privacyregels?

Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, zet gebruikers sinds het begin van deze week voor het blok. Ze moeten een keuze maken: gegevens delen voor gepersonaliseerde advertenties óf betalen. Als ze voor beide opties niet kiezen, kunnen ze geen gebruik meer maken van hun accounts. Wat houdt de pop-up in? En waarom is de prijs voor een abonnement zo hoog?

Meta op het matje geroepen

De Europese toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), riepen Meta begin deze maand op het matje. Ze mochten geen persoonlijke informatie zoals leeftijd, woonplaats en hobby’s van de Europese Facebook- en Instagramgebruikers verzamelen, zonder daar toestemming voor te vragen. Als oplossing daarvoor bedacht Meta de pop-up die de gebruikers afgelopen week te zien kregen op hun scherm.

Kiezen of delen

In de melding krijgen de gebruikers twee opties voorgeschoteld. Ze moeten hun persoonsgegevens met Meta delen of betalen voor een account zonder gepersonaliseerde advertenties. Het bedrag voor zo’n abonnement varieert tussen €9,99 en €12,99. De gebruikers die Facebook en Instagram via de webbrowser betreden, betalen €9,99. Het wordt duurder bij het gebruik van de app. Volgens Meta is het bedrag hoger, omdat zij ook nog een commissie moeten betalen aan Apple of Android. De prijzen zullen per maart veranderen naar 6 en 8 euro per account. Nu geldt het maandelijks bedrag nog voor een Facebook- én Instagramaccount.

Ontmoedigen om advertentievrij te scrollen

Volgens sociale media-expert Kirsten Jassies verdient het bedrijf €7,50 per maand aan een Europese gebruiker. Het bedrag voor een abonnement is niet voor niets veel hoger, zegt Jassies. Het is om de gebruiker te ontmoedigen om een advertentievrij abonnement af te sluiten. Meta zegt dan ook dat zij ‘geloven in een door advertenties ondersteund internet’ dat gebruikers toegang geeft tot gepersonaliseerde producten en diensten.

De vraag is of Meta aan de regels voldoet