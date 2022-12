theme-icon Natuur

Vogels bijvoeren in de winter? Houd rekening met deze tips Vandaag • leestijd 4 minuten • 4250 keer bekeken • bewaren

De winter is de tijd van het jaar om vogels in de achtertuin of op het balkon bij te voeren. De bessen aan de struiken raken op. Insecten laten zich pas in het voorjaar weer zien. Zeker als het koud wordt, kunnen de tuinvogels wel wat extra energie gebruiken. We geven bijvoedertips voor de tien meest voorkomende vogels volgens de Tuinvogeltelling van 2022.

Bij vogels wat extra’s geven, denk je waarschijnlijk vooral aan de winter. Maar bijvoeren mag volgens Vogelbescherming Nederland het hele jaar door. Want de gemiddelde tuinvogel propt zich heus niet helemaal vol als de honger is gestild. Vogels verleren het ook niet om zelf voedsel te zoeken als ze worden bijgevoerd, aldus de experts van de Vogelbescherming.

De winter is wel een goede tijd om vogels bij te voeren. Want als het ’s nachts koud is, verliezen kleine vogels soms tot wel 10 procent van hun lichaamsgewicht. Het kost namelijk extra veel energie om de lichaamstemperatuur op peil (41 graden) te houden.

Wat eet de top 10 van de Tuinvogeltelling graag?

De vetbol, pinda’s aan een slinger, een halve appel… Elk soort voedsel trekt weer andere vogels aan. Aan de hand van de top 10 van de Tuinvogeltelling (vogels die in 2022 het meest zijn geteld in de tuinen en op balkons) geven we bijvoedertips. Welke vogel lust wat?

1 - De huismus

Houdt van een mengsel van zaad waarin bijvoorbeeld zonnebloempitten zitten. De vaakst getelde tuinvogel van ons land eet ook graag broodkruimels. De huismus doe je verder een plezier met een vetbol.

2 - Koolmees

Deze mezensoort houdt van ongebrande en ongezouten pinda's, bijvoorbeeld in een voedersilo of aan een slinger. Je ziet 'm ook graag aan een vetbol hangen. De koolmees is verder nog gek op beukennootjes.

3 - Merel

Deze zwarte zangvogel is een fruitliefhebber. Met stukjes appel of peer doe je 'm veel plezier. Gewelde krenten of rozijnen lust de merel ook graag. Leg het fruit bij voorkeur op de grond neer in de buurt van een heg of struik.

4 - Pimpelmees

Deze vogel is familie van de koolmees (zie 2). Het favoriete wintervoedsel komt dus goed overeen. Daarnaast doe je de pimpelmees ook een plezier met gedroogde meelwormen.

Speciale vogelpindakaas

Voor vogels bestaat er speciale vogelpindakaas, waar de pimpelmees ook graag van lust. Dus niet de pindakaas die wij mensen op brood smeren, in verband met de hoeveelheid zout daarin.

5 - Vink

Deze vogel stapt in de winter van insecten over op zaden. Met beukennootjes doe je de vink veel plezier. Maar een zadenmix uitstrooien is ook prima.

6 - Kauw

Deze kraaiachtige maakt zich bij sommigen niet zo geliefd, omdat die in het voorjaar heel brutaal op zoek gaat naar jonge vogeltjes in nesten. Qua voedsel is de kauw niet heel kieskeurig: zaden, meelwormen of fruit… alles wordt verorberd.

7 - Houtduif

Deze grote gevederde lobbes scharrelt graag over de grond. Met voer op een voederplank doe je ‘m daarom minder een plezier. De houtduif lust beukennootjes, mais en/of een mix van zaden.

8 - Ekster

Deze kraaiachtige met zijn kenmerkende zwart witte verenkleed is net als de kauw een echte alleseter. Het meeste van het hiervoor genoemde voedsel, slaat de ekster niet af.

9 - Turkse Tortel

Met een zadenmix die je uitstrooit op de grond doe je de tortelduif veel plezier. Kruimels brood slaat deze veel gezien tuinvogel ook niet af.

10 - Roodborst

De roodborstjes die hier in de winter rondvliegen komen hoogstwaarschijnlijk uit Scandinavië. De exemplaren die hier in de zomer voorkomen, trekken zelf in de winter zuidwaarts. Wintergast of niet, deze vogel eet graag gedroogde meelwormen. Een zadenmix verorbert de roodborst ook wel graag.

Voer geen vetbol in een netje aan de vogels

Let op: wil je de vogels een plezier doen met een vetbol? Hang er dan niet eentje op met een plastic netje. Er bestaat een kans dat een vogel erin verstrikt raakt, zoals deze foto op Twitter laat zien:

Leg de vetbol in een speciaal houdertje of gewoon los in een vogelhuisje of op een voederplank. Om te voorkomen dat deze wegrolt, kun je ‘m eerst in twee stukken snijden. In de winkel is in plaats van een bolletje ook een vetblok verkrijgbaar die je, zonder netje, in de tuin of op het balkon kunt leggen.

Maak zelf een voedersilo

Wil je zelf aan de slag om een voedersilo voor zaad te maken voor de mezenfamilie? Bekijk het filmpje met bouwinstructies van Vroege Vogels. En mochten er zaadjes op de grond vallen? Dan weten mussen, vinken of andere tuinvogels er wel raad mee.

Live: de voedertafelcam

Beschik je nou zelf niet over een tuin of balkon om vogels te voederen, maar vind je het wel interessant om naar foeragerende vogels te kijken? Op de website van de Vogelbescherming kun je hier naar livebeelden kijken van een webcam die op een voedertafel staat gericht.