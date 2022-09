Voedselbankdrempel wordt mogelijk deze week nog verlaagd Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Dit weekend gaan de voedselbanken in Nederland om de tafel zitten om te kijken of ze de inkomstendrempel om in aanmerking te komen voor voedselpakketten kunnen verlagen, meldt de NOS. Steeds meer mensen staat het water aan de lippen maar kunnen nog niet terecht bij de voedselbank.

Om te bepalen of je een voedselpakket mag ophalen, wordt er gekeken naar je inkomsten minus je vaste lasten: hoeveel geld blijft over voor voedsel, kleding en sporten. Ben je bijvoorbeeld een alleenstaande ouder met twee kinderen, en houd je minder dan 450 euro over? Dan kom je op dit moment in aanmerking voor een voedselpakket.

Vroegtijdig aanpassen

Elk jaar wordt er opnieuw gekeken naar dit bedrag en gaat het gemiddeld 10 tot 20 euro omhoog. De voedselbanken willen nu al het bedrag aanpassen, blijkt uit een rondgang van de NOS bij voedselbanken door heel het land. Dat heeft alles te maken met de explosief stijgende kosten van levensonderhoud, waardoor meer en meer mensen niet meer rondkomen. "Wij verwachten steeds meer werkende mensen en ook tweeverdieners", zegt vrijwilliger Frans Hoogland van de voedselbank in Leeuwarden.

Of ze deze toenemende vraag aankunnen, is nog maar de vraag. Onder andere door anti-verspillingsacties en bedrijven die duurzamer worden loopt de aanvoer van producten terug. "Pakketten worden al kleiner. Van gemiddeld 40 producten naar 35 a 30 in een pakket. En de schijf van vijf lukt allang niet meer", zegt Han Neef, coördinator van voedselbank West-Friesland. Daar is het aantal klanten al met 10 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

