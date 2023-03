VNO-NCW: 1,5 meterregel loslaten bij ingang toegangstesten

Vanaf mei kan de anderhalvemeterregel worden losgelaten in alle kroegen, scholen, theaters en overige locaties waar met een toegangstest wordt gewerkt. Dat stelt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW in De Telegraaf.

Voorzitter Thijssen wijst er echter af dat zoiets als 'nul risico' in het leven niet bestaat. Door de anderhalve meter los te laten kunnen meer mensen in een café en meer studenten in een collegezaal. "Als we straks massaal testen in het hoger onderwijs en er is nog steeds maar twintig procent van de studenten welkom, wat schiet je er dan mee op?"