Vlucht gemist? Lees hier wat je moet doen en waar je recht op hebt Vandaag • leestijd 4 minuten • 4007 keer bekeken • bewaren

Een trein die niet rijdt, lange wachtrijen bij de douane of een eerdere vlucht die vertraging heeft: het zijn allemaal redenen om je vlucht te missen. Het kan je vakantieplannen flink dwarsbomen. Wat moet je doen als je je vlucht hebt gemist? En waar heb je recht op?

Vlucht gemist door eigen schuld of omstandigheden

Helaas dekt je reisverzekering bijna nooit de schade door een gemiste vlucht als er sprake is van eigen schuld of bijzondere omstandigheden die ervoor hebben gezorgd dat je je vlucht hebt gemist.

Dat je geen vergoeding krijgt als je te laat van huis bent vertrokken, ligt voor de hand: eigen schuld dikke bult. Maar ook als je je vlucht mist door lange rijen bij de beveiliging, stakingen op de luchthaven of een trein die niet rijdt, heb je géén recht op een vergoeding of compensatie. Ook de kosten voor het boeken van een nieuwe vlucht zijn voor eigen rekening. Maar er zijn hier uitzonderingen op.

Annuleringsverzekering bij ziekte

Wanneer je je vlucht moet omboeken vanwege ziekte of een ziekenhuisopname in het buitenland kun je vaak wel geld terugkrijgen. Als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten, zal die in veel gevallen je reis vergoeden. Ook als het om een familielid of vriend gaat die met jou op reis is en ziek wordt. Check dus voordat je op reis gaat of je een annuleringsverzekering hebt.

Zorg voor bewijs bij missen van vlucht door drukte

Als je je vlucht hebt gemist vanwege stakingen of lange rijen op de luchthaven, kun je je rechtsbijstandsverzekering gebruiken om een claim bij de luchthaven neer te leggen. Je moet dan wel kunnen bewijzen dat het missen van de vlucht écht niet jouw schuld was. Bewaar hiervoor bijvoorbeeld de parkeerkaart van de parkeerplaats bij de luchthaven en maak foto’s van jezelf in de rij met de klok in beeld op verschillende momenten.

Vlucht gemist door fout reisorganisator

Bij het missen van je vlucht door verkeerde informatie vanuit de reisorganisator is het reisbureau aansprakelijk. De reisorganisator draait op voor de kosten en moet voor een oplossing zorgen.

Als je een complete reis bij een reisorganisator hebt geboekt, is de kans groot dat je hele reis geannuleerd wordt bij het missen van je heenvlucht. Neem ook om die reden altijd zo snel mogelijk contact op met reisorganisator als je je vlucht hebt gemist.

Aansluitende vlucht gemist

Als je je aansluitende vlucht hebt gemist door vertraging van een eerdere vlucht, kun je je bij de balie van de luchtvaartmaatschappij melden. De maatschappij is verantwoordelijk voor het regelen van een vervangende vlucht. Als het niet mogelijk is om een vlucht aan te bieden naar je eindbestemming heeft de vliegmaatschappij de plicht om je een vlucht aan te bieden die teruggaat naar je vertrekpunt. Soms kan de luchtvaartmaatschappij ook alternatieve routes aanbieden via andere luchthavens.

Als de vervangende vlucht die de luchtvaartmaatschappij aanbiedt een dag later vertrekt, is de maatschappij verplicht om een overnachting en eventueel vervoer te vergoeden. Soms moet je dit zelf regelen, maar kun je de kosten vergoed krijgen. Je hebt ook recht op eten en drinken. Veel luchtvaartmaatschappijen bieden hiervoor een voucher aan.

Compensatie bij missen vertraagde vlucht

Als je met meer dan drie uur vertraging op je bestemming aankomt, heb je soms ook recht op compensatie. Dit geldt voor vertraagde vluchten die vertrokken zijn uit de EU, IJsland, Noorwegen of Zwitserland óf vluchten die aankomen in deze regio en geboekt zijn bij een Europese luchtvaartmaatschappij. Daarnaast moet dit om één boeking gaan en dus niet twee vluchten die je los van elkaar hebt geboekt.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de afstand van de vlucht en de vertraging bij aankomst:

Bij vluchten tot 1500 kilometer krijg je 250 euro

krijg je Bij vluchten tussen de 1500 en 3500 kilometer krijg je 400 euro

krijg je Bij vluchten van meer dan 3500 kilometer en een vertraging tussen de drie en vier uur bij aankomst krijg je 300 euro

en een bij aankomst krijg je Bij vluchten van meer dan 3500 kilometer en meer dan vier uur vertraging bij aankomst krijg je 600 euro

Voorwaarden voor compensatie

De vertraging moet veroorzaakt zijn door operationele redenen, zoals technische problemen of een beschadiging aan het vliegtuig. Omstandigheden zoals slecht weer of natuurrampen vallen hier niet onder. Luchtvaartmaatschappijen hebben in die situaties wel een zorgplicht. Denk hierbij aan het verzorgen van eten en drinken en een eventuele overnachting. Maar je hebt geen recht op compensatie.

Het claimen van compensatie en eventueel extra gemaakte kosten kun je doen bij de luchtvaartmaatschappij. Als de luchtvaartmaatschappij niet reageert, kun je een beroep doen op je reisverzekering of rechtsbijstand.

Let op! Terugvlucht geannuleerd na missen heenvlucht

Wat in alle gevallen van een gemiste vlucht belangrijk is om te weten, is dat als je niet komt opdagen voor een vlucht niet alleen de heenvlucht wordt geannuleerd, maar vaak tegelijkertijd ook de terugvlucht wordt gecanceld. De vliegmaatschappij gaat er immers vanuit dat je niet heen bent gevlogen en dus ook geen gebruik zal maken van de terugvlucht. Neem daarom altijd contact op de met de luchtvaartmaatschappij als je je vlucht hebt gemist.

Tip! Download de app van je luchtvaartmaatschappij. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste informatie over je vlucht en heb je de contactgegevens van je luchtvaartmaatschappij snel bij de hand.