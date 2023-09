Vlooienseizoen is in volle gang: Zo bescherm jij je hond, kat en huis! theme-icon Natuur • Vandaag • leestijd 3 minuten • 2867 keer bekeken • bewaren

Hoewel de warme nazomer langzaam tot een einde is gekomen, hebben honden en katten het nog steeds wat minder aangenaam. Onder deze aanhoudend warme omstandigheden gedijen vlooien zich namelijk heel goed, en gaan ze opzoek naar trouwe viervoeters om tussen de vacht te kruipen. Dit is hoe je je hond of kat controleert én de rest van je huis beschermt!

De diagnose

Een vlooienplaag begint vaak op de vacht van je huisdier. De kleine parasieten houden namelijk erg veel van de warme vacht van honden of. De diagnose van vlooien is redelijk makkelijk gemaakt: je huisdier is door de jeuk namelijk veel aan het krabben of bijten op de plek waar de beestjes zitten. Vaak zitten ze op de rug en rond de staart van je huisdier. Mocht je het zeker willen weten? Een vlooienkam is bij uitstek het beste instrument om de diagnose te stellen. Met een vlooienkam kun je ook vlooienpoepjes opsporen. Dit zijn kleine zwarte korreltjes. Je kan onderscheid maken tussen zand en vlooienpoepjes door de korreltjes op een vochtige witte tissue te leggen. Vlooienpoepjes geven dan een roodbruine kleur af.

De behandeling

Er zijn allerlei middeltjes op de markt die een vlooienplaag kunnen bestrijden. Wanneer je hond of kat dus echt besmet is, zijn er een aantal dingen die je zo snel mogelijk moet doen:

Huisdier behandelen

Er zijn verschillende middelen tegen vlooien zoals sprays, shampoos, pipetjes en tabletten die de vlooien op je huisdier aanpakken. Bedenk wat het beste past bij jouw huisdier en bespreek bij twijfel de mogelijkheden eventueel met je dierenarts.

Ijzeren kam

Kam je huisdieren regelmatig met een ijzeren (speciale) vlooienkam. Kom je vlooien tegen, leg ze dan in een bakje water met wat afwasmiddel, dan gaan ze meteen dood. Vind je volwassen vlooien of vlooienpoepjes, dan is het dier hoogstwaarschijnlijk besmet. De poepjes zijn zwartbruine puntjes die op een witte tissue roodbruin verkleuren.

Chemische bestrijdingsmiddelen

Tegen vlooien zijn chemische bestrijdingsmiddelen te koop. Koop alleen middelen met een toelating van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en koop nooit iets waar de ingrediënten niet op staan. Een toegelaten middel herken je op de verpakking aan een nummer dat begint met 'NL', 'EU' of eindigt op een 'N'. Lees meer over toegelaten middelen op de website van Milieu Centraal.

Omgeving behandelen

Naast het genezen van je huisdier moet je er ook voor zorgen dat de parasietjes niet hun thuis in je huis vinden; zoals je bank of tapijt. Belangrijk om te weten bij de bestrijding van een vlooienplaag is dat 95 procent van de plaag in de omgeving aanwezig is in de vorm van eitjes, larven en poppen. Slechts 5 procent van de plaag zit op je huisdier.

Zorg er dus voor dat je je huis goed stofzuigt, met name plekken waar je hond of kat vaak ligt. Ook het uitkloppen van de mand van je huisdier is een aanrader. Was de eventuele bekleding van de mand op 60graden. Tot slot kun je ook overwegen om een bestrijdingsspray te kopen voor bijvoorbeeld je tapijt of bank.

Andere trucs om ze uit je huis te krijgen

Heb je geen huisdieren in huis, maar wel vlooien? Dat kan! Vaak kunnen vlooien zich in de tuin bevinden. Met hun ongelooflijke springvermogen van wel 20 centimeter kunnen vlooien een lift op je nemen terwijl je voorbijloopt. Wanneer de deur open staat, kunnen ze ook prima zelf naar binnen. Handige bestrijdtip: plaats 's nachts een kaarsje in een bak water met afwasmiddel en wat zonnebloemolie. Vlooien springen naar het licht en verdrinken in het water. Zorg er wel voor dat de bak water zo groot is dat het kaarsje dooft, als het omvalt. Ook een plat wit bord met een sopje en olie kan dit effect hebben: de vlooien komen af op de witte kleur.

Vlooienband

Voorkomen is beter dan genezen. Daarvoor is de vlooienband in het leven geroepen voor je trouwe viervoeter. Een vlooienband is een kunststof halsband geïmpregneerd met een insecticide. Echter zitten er ook wat nadelen aan zo’n band; de werking beperkt zich bijvoorbeeld vooral tot de omgeving van de nek en hals waardoor een vlooienband niet altijd even effectief is.

Daarnaast zijn veel vlooienbandjes niet voorzien van een veiligheidssluiting, wat gevaarlijke situaties oplevert als de kat ergens achter blijft haken. Er kan beter gekozen worden voor een veiliger en effectiever middel. Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren raadt ook vlooienpoeders voor op het huisdier zelf af. Het wordt makkelijk afgeschud of afgelikt en is dan giftig voor het huisdier zelf, en andere (huis)dieren. Er zijn veiliger en effectievere middelen beschikbaar, zoals spot-on druppels in de nek.