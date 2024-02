Vloeren dweilen en ramen zemen zonder strepen: zó doe je dat 01-02-2024 • leestijd 3 minuten • 25692 keer bekeken • bewaren

Zijn de ramen en vloeren in jouw woning toe aan een schoonmaakbeurt? Niets is zo teleurstellend als je na het dweilen of zemen geconfronteerd wordt met hardnekkige strepen. Het geheim van een streepvrij oppervlak ligt namelijk niet alleen in het kiezen van de juiste schoonmaakmiddelen, maar ook in de juiste techniek!

In dit artikel ontdek je daarom wat je moet doen én – belangrijker nog – wat je zeker niet moet doen voor streepvrije ramen en vloeren.

Verwijder eerst zo veel mogelijk vuil

Verwijder allereerst het grove vuil, zoals vogelpoep op je ramen of een plakkerige limonadevlek op de vloer.

Stof de boel ook even af, want je wil je water zo min mogelijk vervuilen. Tip: vogelpoep kun je verwijderen met tandpasta!

Kies het juiste schoonmaakmiddel

Het kiezen van het juiste schoonmaakmiddel is in zekere zin al de helft van het werk. Het is belangrijk om voor beide handelingen niet te veel schoonmaakmiddel te gebruiken. Eigenlijk geldt zelfs: hoe minder, hoe beter.

Ramen zemen

Bij het zemen van ramen kun je het beste een beetje afwasmiddel gebruiken. Zorg er wél voor dat het niet gaat schuimen, want daar krijg je juist strepen van.

Een oude tip is om een ui toe te voegen aan het water; uien zijn namelijk handige hulpmiddelen voor kraakheldere en streepvrije ramen! Pel de ui, snijd hem in vier delen, voeg de delen toe aan het warme water en begin met zemen!

Vloeren dweilen

Voor het dweilen van de vloer kun je allesreiniger of afwasmiddel gebruiken. Een klein scheutje of een paar druppels zijn echt al genoeg!

Let op: niet elke vloer kan tegen hetzelfde schoonmaakmiddel. Verdiep je daarom van tevoren in welk schoonmaakmiddel geschikt is voor jouw type vloer. Zo kan het gebruik van zure schoonmaakmiddelen een houten of marmeren vloer bijvoorbeeld aantasten.

Let op de temperatuur van het water

Voor het dweilen van de vloer kun je het beste koud water gebruiken. Als warm water verdampt, blijven er namelijk zeepresten van het schoonmaakmiddel achter op de vloer, wat strepen veroorzaakt.

Voor het zemen van ramen kun je daarentegen beter lauw of warm water gebruiken.

Gebruik géén oud materiaal

Als de oppervlaktes vuilvrij zijn en je sopje klaarstaat, is het tijd om te beginnen met zemen of dweilen. Maak dan niet de fout om oud materiaal te gebruiken. De grootste veroorzaker van strepen op ramen zijn namelijk oude of slechte ramentrekkers.

Zorg ervoor dat je een stevige ramentrekker hebt, waardoor het rubber soepel over de ramen glijdt. Dit geldt ook voor de dweil. Doe je dweil na elke beurt even in de wasmachine voor een wasbeurt op 60 graden en laat de dweil vooral niet in een emmer met sop staan, want dat veroorzaakt schimmels.

Techniek

De voorbereidende handelingen voor dweilen en zemen lijken redelijk op elkaar. Maar qua techniek verschillen ze behoorlijk van elkaar. Zó krijg je streepvrije vloeren én ramen.

Ramen zemen

Bij het zemen van een raam gebruik je een S-vormige techniek. Hieronder lees je de techniek voor als je rechtshandig bent. Ben je linkshandig? Begin dan aan de rechterkant. Vergeet ook niet voor je begint je ramentrekker stofvrij te maken.

Plaats de rechterhoek van je ramentrekker aan de linkerkant tegen het kozijn op ongeveer driekwart van de breedte van het raam. Vorm dan een hoek van 45 graden met de trekker.

Trek vervolgens de rechterpunt van de raamtrekker in één keer naar de linkerbovenhoek. Beweeg je ramentrekker daarna naar de rechterbovenhoek.

Ga dan met de trekker naar beneden en draai deze tijdens de beweging een kwartslag, zodat je eindigt in de rechterbenedenhoek.

Herhaal deze techniek voor de volgende baan!

Boen met een krant eventueel de laatste strepen weg; een krant neemt vocht op en laat geen vlekken achter. Vergeet ook niet met een microvezeldoek even de kozijnen droog te maken.

Vloeren dweilen

Maak allereerst je oppervlakte vrij van verplaatsbare meubels. Steek je dweil in het sop en wring hem goed uit. Kletsnat dweilen zorgt namelijk voor extra vlekken.

Zorg dat je vervolgens van voor naar achter richting een deur dweilt. Zo vergeet je geen plekken en kan je de vloer rustig laten opdrogen zonder over je net schone vloer heen te lopen.