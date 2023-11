Vloer Bürstnercampers bolt op door materiaalfout fabrikant en kost klanten 2000 euro Gisteren • leestijd 3 minuten • 2603 keer bekeken • bewaren

Zeker honderden Nederlandse eigenaren van een Bürstnercamper zijn getroffen door vloerproblemen veroorzaakt door een materiaalfout van de Duitse fabrikant. Lange tijd liepen eigenaren tegen een muur op met de problemen. Veel eigenaren moeten 2000 euro ophoesten voor een reparatie, ondanks dat de oorzaak een materiaalfout is.

Dit voorjaar meldden zich gefrustreerde campereigenaars bij Kassa omdat de vloer van hun Bürstner, met een nieuwwaarde van vaak meer dan 80.000 euro, opbolt. Als ze zich bij hun dealer meldden, leek die ook niet te weten wat er aan de hand was. “U moet er maar mee leren leven,” zegt een eigenaar als reactie te krijgen. Een ander schrijft: “De dealer was heel stellig in zijn mening dat het géén vocht was, maar vertelde niet wat het wel was.”

Bürstner erkent materiaalfout

Daar lieten ze het niet bij zitten. Ruim 200 eigenaren meldden zich na berichten op onder meer Facebook bij de NKC. Samen gingen ze het gesprek aan met de Duitse fabrikant. Een kleine vertegenwoordiging ging zelfs naar de fabriek in het Duitse Kehl. Campereigenaar Ineke Renses was daarbij. Zij vertelt dat Bürstner het probleem erkende en ook excuses maakte voor de gebrekkige communicatie. Door drukte en de coronapandemie zouden dealers in Nederland niet goed zijn ingelicht over de vloerproblemen. Daarnaast kwam de Duitse fabrikant met een coulance protocol. Volgens de NKC gaat het om een al langer bestaand protocol, waar veel eigenaren niet vanaf wisten. De downloadlink voor het protocol vind je onderaan het artikel.

Honderden campers met opbollende vloer

In een reactie aan Kassa stelt Bürstner dat het probleem in Nederland zou spelen bij honderden oudere campers. Onder de decoratieve vloer is een afdekplaat gebruikt met glasvezelversterkt polyester. De afdekplaat zou bij hoge luchtvochtigheid of sterke temperatuurwisselingen los kunnen raken van de onderliggende houten vloer.

Reparatie kost vaak 2000 euro plus vervoerskosten

Het coulanceprotocol dat Bürstner heeft opgesteld geldt voor campers gebouwd van 2014 tot en met 2018. Voor campereigenaren die zich melden met van een camper jonger dan 5 jaar wordt de reparatie vergoed. Voor een deel van deze jongere campers worden ook de vervoerskosten vergoed. Maar meldt een eigenaar zich pas na 5 jaar vanwege de problemen, dan moet er 2000 euro voor de reparatie worden opgehoest en zijn ook de vervoerskosten voor de eigenaar. Omdat het inmiddels 2023 is, vallen veel camperaars in de laatste groep. Ze zijn dan ook ontevreden over het protocol. Ze zagen Bürstner als een kwaliteitsmerk waarvoor ze bereid waren tienduizenden euro’s neer te tellen. Maar hun vertrouwen in het merk heeft door de opstelling van de fabrikant een flinke deuk opgelopen.

Verkoper verantwoordelijk voor oplossing ondeugdelijk product

Annemieke Zerdoun, juridisch expert van de ANWB stelt dat de campereigenaren hun verkoper op de kosten van de reparatie kunnen aanspreken. Want volgens het Nederlandse consumentenrecht is het de verkoper, en niet de fabrikant, die bij een ondeugdelijk product verantwoordelijk is het probleem op te lossen. Als eigenaar mag je verwachten dat een campervloer langer dan 5 jaar meegaat. Logisch is misschien wel 20 jaar of de gehele levensduur van de camper. Soms kan een eigen bijdrage redelijk zijn, maar 2000 euro is volgens de ANWB echt veel te veel.

Mocht u uw verkoper aansprakelijk willen stellen voor de ondeugdelijke campervloer dan kunt u daarvoor deze voorbeeldbrief van Consuwijzer gebruiken.